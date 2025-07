Gracindo Júnior, de 82 anos, surge nas redes sociais após visita de Maitê Proença; veja fotos

A- A+

O ator Gracindo Júnior, de 82 anos, foi visitado por Maitê Proença em sua casa, no Rio de Janeiro. A atriz compartilhou imagens do encontro nas redes sociais no último domingo (20), incluindo uma capa de revista publicada na época em que atuaram juntos em ''Dona Beija'' (1986). O artista está fora das novelas há sete anos, quando participou de ''Tempo de Amar'', da TV Globo.

Na publicação, Maitê Proença também aproveitou a ocasião para atualizar o estado de saúde de Gracindo Júnior e elogiar o amigo.

''A visita foi um encanto. Gracindo - amigo parceiro de tantos e lindos trabalhos - está feliz! O olhar dele é cheio de vida. A gente vê que ele tem paz, tem alegria, e que mostra afetividade por todos que o cercam. Obrigada Daisy querida por cuidar tão BEM deste seu companheiro lindo. Ele segue elegante e gentil como sempre foi. A pele brilha e ele está saudável apesar das curvas que o mundo deu. Parabéns. E Benzadeus''.

Confira o encontro:

