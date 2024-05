A- A+

famosos Gracyanne Barbosa atiça seguidores com possibilidade de ida para o 'BBB': 'Vai que...' Após separação de Belo e polêmica com caso extraconjugal, modelo e influenciadora digital é tida como nome cotado para reality show

De repente, Gracyanne Barbosa se tornou um nome cotadíssimo para o elenco de reality shows. Nas redes sociais, rumores dão conta de que — após a polêmica separação de Belo, com direito a um caso extraconjugal com seu personal trainer —, a modelo fisiculturista estaria sendo sondada para participar de programas de confinamento, como o BBB - Big Brother Brasil. Na noite da última segunda-feira (13), ela atiçou a web ao sugerir que pode, sim, por que não?, estar apta para essa empreitada. "Vai que... Será? Hahaha", escreveu ela, por meio dos Stories no Instagram.

Na mesma publicação, Gracy compartilhou um post de um seguidor no X (antigo Twitter) pedindo para que o diretor do BBB 25 a convide para a próxima edição do programa. "Queria que Boninho chamasse Leo Biteco, Karoline Lima e Gracyanne Barbosa para o camarote do BBB 25. Deixo aqui meu pedido desde já, vai que...", escreveu o usuário do X.

Novidades para o BBB 25

O BBB 24 mal terminou, mas já há novidades para o BBB 25. As inscrições para a edição de 2025 já estão abertas — e poderão ser feitas em dupla, como anunciado por Tadeu Schmidt.

"A inscrição para o BBB 25 vai ser feita em dupla! Já pensou? Em dupla! Você e seu melhor amigo, você e sua tia, você e seu filho, você e sua avó, um casal. Tanto faz. O que importa é que existe um laço muito forte pra vocês encararem esse vídeo", contou o apresentador.

Polêmico divórcio

Apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, o personal trainer Gilson de Oliveira se manifestou sobre o assunto, na noite da última segunda-feira (13), ao ser questionado por seguidores nas redes sociais. Nesta semana, completa um mês do polêmico divórcio da influenciadora digital e do cantor — à época, a modelo fisiculturista assumiu que foi infiel no relação com Belo.

Gilson saiu em defesa de Gracyanne e ressaltou que ainda se espanta com a quantidade de julgamentos que ambos vêm recebendo até agora. O educador físico frisa que mantém todo o cuidado para não expor a antiga aluna, com quem teve um affair. "Sempre vou tratar ela com muito respeito. Por isso, nunca saiu nada de minha parte (sobre a polêmica). Não me pronunciei falando ou atacando alguém. Mantenho o respeito, sim, porque ela é uma mulher admirável", disse ele, referindo-se a Gracy, por meio dos Stories do Instagram.

Sem citar diretamente o nome de Gracyanne, o personal trainer rasgou elogios para a influenciadora digital e sugeriu que a opinião de parte do público — sobre as traições assumidas por ela — é carregada por doses de hipocrisia. "Ela tem muitos fãs, e a galera que torce por ela sabe o quanto coração dela é bom. Não curto a maneira como ela está sendo julgada. Não acho legal. Não acho bacana. Até porque... Quem nunca errou que atire a primeira pedra", concluiu o treinador.

