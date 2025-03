BBB 25: "O BBB mostrou que não sou forte como imaginava", diz Gracyanne Barbosa no Fantástico

A- A+

Gracyanne Barbosa falou sobre sua passagem pelo BBB 25 durante entrevista ao Fantástico neste domingo (23):



"O BBB mostrou que eu não sou forte como eu imaginava. Mexi em lugares que, na minha cabeça, eram feridas que estavam completamente cicatrizadas e eu nunca precisaria abrir para ninguém", comentou a ex-bbb e musa fitness.

A influenciadora fez referência ao episódio em que pediu desculpas ao restante da casa por supostamente ter roubado comida de outro participante - algo que veio à tona após um cartaz mostrado para sua colega Renata na Casa de Vidro.

Ela explicou que assumiu a culpa mesmo sem ter feito o ato por pressão: "Sem lembrar. Eu trouxe isso pra mim como verdade. Só pensei: 'Se eu fiz isso lá atrás, fiz aqui, também'"



Gracyanne Barbosa, então, se emocionou ao relembrar períodos de dificuldade na vida em que chegou a pegar comida do lixo para se alimentar. "Isso me envergonha ainda, não superei", disse.



A ex-BBB falou ainda sobre o porquê de não ter tido filhos, apesar de isso estar em seus planos no passado: "Na época eu tinha contrato com uma empresa grande e não podia engravidar. A gente foi adiando. Era uma empresa de suplementos, fazia coisas com o corpo e tinha essa exigência".



"[Tenho o sonho] de ser mãe. Mas ainda não quero ter um filho sozinha. Não sei se vou realizar, talvez adote, não sei ainda. Mas sei que é um desejo que quero realizar.

Não sei como. Acho que é um amor diferente de todos os outros, que vai me tornar uma pessoa melhor. Também quero dar o meu melhor para uma pessoa", encerrou Gracyanne Barbosa.

Veja também