Gracyanne Barbosa emociona em desabafo: "Não queria que ninguém soubesse de quando passei fome"

Após Renata ter voltado da Vitrine do Seu Fifi com a informação de que Gracyanne pegava comida da casa, a sister resolveu se pronunciar sobre o assunto com todos os participantes da edição.

Na sala da casa, neste sábado (15), Gracyanne reuniur brothers e sisters e, sob lágrimas, pediu desculpas pelo ato e justificou, em tom de desabafo, a razão pela qual passou a fazer isso no reality.



" (...) não espero que ninguém entenda, eu só queria explicar o que acontece comigo", começou a empresária.



Com todos atentos, Gracyanne disse que não esperava falar sobre um assunto tão delicado: ela já passou fome e chegou a comer comida do lixo.

"Me levou para um lugar que eu achei que nunca mais ia visitar, são coisas que eu nunca compartilhei com ninguém, não queria que ninguém soubesse, não queria dividir com ninguém, de quando eu passei fome, de quando eu tinha que comer no lixo".



A fala, tomada pelo choro, levou Aline a abraçar a sister, que seguiu falando sobre sua preocupação em compartilhar o fato e fazer com que sua mãe voltasse a sofrer por uma coisa que ela já havia passado.









"Queria compartilhar isso porque não queria que a minha mãe soubesse, sofresse por uma coisa que eu passei, que já passou, sabe?", desabafa Gracyanne.



"Achava que nunca mais eu ia estar nesse lugar"

À essa altura, e com os participantes comovidos, Gracyanne Barbosa conclui sua fala assumindo que sentia vergonha "de ter mexido no lixo para comer".



"Não acho que ninguém precisava saber, eu achava que eu nunca mais ia estar nesse lugar, que é uma coisa que eu vivi que eu tenho vergonha de ter vivido isso (...) Então eu peço desculpas pelo que eu fiz", finalizou a sister para em seguida ser consolada pelos participantes em meio a abraços e lágrimas compartilhadas.

Ovos de Diego

Dentre as tantas informações recebidas por Renata, sister escolhida pelo público para participar da dinâmica Vitrine do Seu Fifi, em um shopping do Rio, estava a de que Gracyanne pegava comida na casa.



De acordo com a cearense, em seu retorno da Vitrine, Renata disse que ouviu que era Gracyanne que pegava os ovos de Diego, de madrugada".

Antes de conversar com todos os confinados, Gracyanne já havia caído no choro em papo com Daniele Hypolito e Vinicius, no Quarto Nordeste.

