Gracyanne Barbosa rebate críticas ao aderir à tendência dos bebês reborn: "Podem me julgar"

Gracyanne Barbosa chamou atenção nas redes sociais ao aderir à moda dos bebês reborn, bonecos de silicone hiper-realistas que tomam mamadeira e fazem xixi.

A influenciadora digital e ex-BBB compartilhou no Instagram, na noite da última terça-feira (6), a imagem de uma criança recém-nascida gerada por inteligência artificial e aproveitou a ocasião para falar abertamente sobre o antigo desejo de ser mãe.

A publicação, no entanto, gerou controvérsia e dividiu opiniões entre os internautas.

Nos comentários da postagem, seguidores demonstraram incômodo com a atitude. "Adota uma criança de verdade, tem tanta precisando de uma família", criticou uma usuária do Instagram.

"Sério mesmo? Você é incrível, mas acho que isso já passou dos limites", comentou outra internauta. "Foi invadida, só pode!", ironizou mais uma pessoa.

Até a irmã de Gracyanne, Giovanna Jacobina, que esteve com ela no BBB 25, reagiu com surpresa: "Gente, surgiu do nada (risos)".

Mesmo diante da repercussão negativa, Gracyanne manteve o bom humor e respondeu às críticas de forma leve. "Mal posso esperar para o Bê começar a treinar comigo", brincou a ex-mulher do cantor Belo.

Na apresentação do boneco, ela também revelou o nome escolhido e reforçou o sonho de ser mãe.

"Como já falei antes, ter um filho é um sonho pra mim. No início, achei meio estranho, sim. Mas o Benício trouxe alegria pra minha vida. Te amo, Bê!", declarou.

