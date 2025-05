Gracyanne Barbosa confirma que se tornou evangélica e já participou até de culto; entenda

A- A+

Gracyanne Barbosa está vivendo um novo momento de sua vida. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a musa fitness confirmou que está, sim, frequentando uma igreja evangélica — caminho que começou a trilhar antes, inclusive, de ser confinada no ''Big Brother Brasil''. O templo que ela tem frequentado é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, onde já foi até gravada durante um culto.

''É óbvio que eu precisei passar por um deserto, por momentos muito difíceis na minha vida, para eu realmente saber que precisava procurar Deus'', disse ela em um story, do Instagram. ''Eu me senti tocada para receber uma oração. Não quer dizer que eu não tenha mudado ou que, de uma hora para outra, eu sou outra pessoa. Não é isso. Eu só estou buscando o nosso único salvador''.

Pastor da igreja frequentada pela ex-mulher do cantor Belo, Bruno Santos fez até um acolhimento à ela em um vídeo que circula nas redes sociais. “Neste domingo, tivemos a alegria de ver alguém muito conhecida publicamente entregar sua vida a Jesus. Foi um momento sincero, verdadeiro e cheio da presença de Deus”, disse o religioso ao compartilhar o registro.

Ao site F5, Gracyanne comentou a sua conversão: “O que está acontecendo é que, sim, eu tenho frequentado a igreja, buscado estar mais próxima de Deus e me permitindo viver essa experiência com o coração aberto”, afirmou.

“É um caminho lindo, que tem me feito muito bem, mas que ainda está sendo trilhado com calma e consciência. Cada um tem seu tempo, seu processo e eu estou vivendo o meu, com fé, respeito e muito amor”, finalizou.

