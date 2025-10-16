A- A+

NOVO CASAL Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro estão namorando? Leo Dias aponta suposto affair Segundo o jornalista, o ator e a musa fitness devem aparecer juntos na festa do capítulo final de "Vale Tudo"

Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro estão em um relacionamento sério, segundo Leo Dias. A informação foi revelada pelo jornalista nesta quinta-feira (16), durante o programa “Melhor da Tarde”.

Ainda de acordo com Leo Dias, os novos “pombinhos” devem aparecer juntos na festa do capítulo final de “Vale Tudo”, que será realizada nesta sexta-feira (17). João Vicente vive o personagem Renato Filipelli na novela.



Gracyanne Barbosa deu entrada no divórcio do cantor Belo em julho deste ano, após 12 anos de casamento. João Vicente de Castro já assumiu publicamente namoros com a atriz Cleo Pires e com a apresentadora Sabrina Sato.

