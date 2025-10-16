Gracyanne Barbosa é vítima de assalto após ensaio da União da Ilha; bandidos levaram carro de luxo
Polícia Civil, investiga o caso para identificar autoria do crime. Modelo teve sua Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil, roubada
A modelo e rainha de bateria Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (16), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu quando ela voltava com a irmã de um jantar oferecido aos ritmistas após o ensaio da União da Ilha, escola de samba da Série Ouro.
Segundo relatos, homens armados abordaram o veículo das irmãs em um posto de combustível e levaram o carro, uma Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Gracyanne e a irmã na calçada, logo após o assalto. A modelo aparece de muletas, por causa de uma cirurgia no joelho feita há duas semanas, após uma lesão sofrida durante sua participação na “Dança dos Famosos”, da TV Globo.
Famosos l Gracyanne Barbosa é assaltada na Barra da Tijuca, RJ pic.twitter.com/RuSBB8JJOP— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) October 16, 2025
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que ficará responsável pela investigação. Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.