RIO DE JANEIRO

Gracyanne Barbosa é vítima de assalto após ensaio da União da Ilha; bandidos levaram carro de luxo

Polícia Civil, investiga o caso para identificar autoria do crime. Modelo teve sua Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil, roubada

Gracyanne Barbosa é vítima de assalto após ensaio da União da Ilha - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A modelo e rainha de bateria Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (16), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu quando ela voltava com a irmã de um jantar oferecido aos ritmistas após o ensaio da União da Ilha, escola de samba da Série Ouro.

Segundo relatos, homens armados abordaram o veículo das irmãs em um posto de combustível e levaram o carro, uma Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Gracyanne e a irmã na calçada, logo após o assalto. A modelo aparece de muletas, por causa de uma cirurgia no joelho feita há duas semanas, após uma lesão sofrida durante sua participação na “Dança dos Famosos”, da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que ficará responsável pela investigação. Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.

