Gracyanne Barbosa recebe outro colar de admirador secreto, mas diz que coração está fechado

Depois do término com Belo, a modelo Gracyanne Barbosa tem atraído e despertado olhares. Na noite da última quinta-feira (23), ao mostrar nos stories, do Instagram, ela ficou surpresa ao receber novos presentes de admiradores secretos: um colar e um par de brincos. Entretanto, afirmou não estar no momento certo para se relacionar com outras pessoas.

No registro, a musa fitness ainda disse que tem recebido outros presentes, como ramalhete de flores, de admiradores. O fim do relacionamento da modelo com Belo veio à tona no último mês de abril.

— Vou aproveitar também para agradecer. (Esse presente é) lindo, lindo, lindo. Eu fico super envaidecida, acho linda a atitude e tudo mais. Mas eu vou deixar claro aqui, já que não sei quem me enviou: não é o momento para conhecer ninguém. É um momento que eu preciso ter só para mim. Agradeço de todo o coração. São lindas as flores, joias e todos os presentes, mas eu preciso desse tempo de cura — disse Gracyanne, mostrando o presente para os seguidores, em um vídeo.

Em uma mensagem, ela afirmou, entretanto, que não quis passar uma má impressão: “Gente, não quis ser mal agradecida. Apenas meu coração está fechado e em processo de cura no momento”.

No registro, Gracyanne ainda aproveitou para pedir que os fãs não enviem mais mensagens ou presentes com teor amoroso para ela. Dias atrás, ela já havia recebido flores e joias de cerca de R$ 4 mil. Na ocasião, pediu: "Por favor, se identifique".

Por que Belo e Gracyanne terminaram?

O relacionamento dos dois começou em 2007, quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum. À época, havia rumores de que ela teria sido pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo. O fim do casamento entre Gracy e Belo também teria um terceiro elemento envolvido: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo. Gracy confirmou ao jornalista Leo Dias que teve um caso com Gilson.

Um dos casais mais emblemáticos entre os famosos, eles costumavam brincar dizendo que eram tudo um para o outro. Em suas entrevistas, Belo sempre fazia questão de elogiar a parceira, destacando sua beleza, sensualidade e seu papel em sua vida. "Sou completamente apaixonado pela minha mulher e espero que, assim como a escolhi e escolho todo dia para o resto da vida, ela também tenha me escolhido", disse Belo ao Extra no início deste ano.

Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois tentaram contornar uma crise que começou há mais de um ano. Belo teria dado uma segunda chance à esposa desde que soube do caso extraconjugal, mas os dois não conseguiram reverter a crise.

O pivô da separação

Embora tenha afirmado não estar mais na idade para viver romances, Gracyanne parece ter vivido um caso bastante intenso com Gilson de Oliveira. Eles se encontraram no final de 2021, mas foi em 2022 que começaram a treinar juntos. Embora Gilson não fosse o treinador principal da musa, gradualmente eles foram se aproximando mais. Na biografia do Instagram, o rapaz descreve os serviços que oferece como consultoria on-line, de emagrecimento, treino de força e saúde. Ele diz também que trabalha reconstruindo autoestima e confiança.

