INFLUENCIADORA E EX-BBB Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos, pelo Rio, e anuncia pré-candidatura à Câmara Federal Influenciadora fitness, que participou do BBB 2025, afirma que pretende disputar vaga de deputada federal nas eleições de outubro

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa revelou, nesta terça (24), que pretende concorrer a uma vaga de deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro.



O anúncio veio acompanhado da confirmação de sua filiação ao Republicanos, partido vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus.

Com audiência expressiva nas redes sociais – no Instagram, são 12,9 milhões de seguidores – a criadora de conteúdo consolidou sua imagem ao compartilhar hábitos de treino e dieta.

A visibilidade aumentou ainda mais após sua passagem pelo Big Brother Brasil, em 2025, experiência que ampliou seu alcance fora do nicho fitness.

A legenda à qual Gracyanne se vinculou é comandada pelo deputado e líder religioso Marcos Pereira e reúne figuras como o ex-prefeito carioca Marcelo Crivella, a senadora Damares Alves e o governador paulista Tarcísio de Freitas.

Neste ano, haverá eleições gerais em outubro. Caso seu nome seja confirmado na convenção partidária, Gracyanne entrará na disputa por uma das 46 vagas do estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados.



