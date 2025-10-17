A- A+

FAMOSOS Gracyanne Barbosa se manifesta sobre assalto sofrido na Barra da Tijuca: "Foi assustador" Polícia Civil investiga o caso para identificar autoria do crime; modelo teve sua Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil, roubada

Cerca de 24 horas após Gracyanne Barbosa ter sido vítima de um assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a modelo se manifestou, nas redes sociais, sobre o crime. Ela definiu o momento como "assustador", justificando que os bandidos estavam "alucinados" e, diante de sua dificuldade de sair do carro, devido a uma lesão no joelho, teve o cabelo puxado pelos criminosos.

"Infelizmente, ontem, sofremos um assalto. Foi assustador e desesperador ver pessoa uma pessoa que eu amo, que era a minha irmã, com uma arma na cabeça. Ela ficou preocupada comigo, porque eu não conseguia descer rápido. O outro assaltante estava com a arma na minha cabeça, me puxando para trás pelo cabelo. Minha irmã tentou explicar que eu não tinha como descer rápido. Obviamente, eles não estavam nem aí, completamente alucinados. E eu preocupada de não dobrar a perna. Fiquei pensando que se eu tivesse que sair correndo, teria que operar de novo, abrir o joelho", relatou.

Apesar do susto, a modelo fez questão de tranquilizar os fãs, dizendo que está bem:

"(Para reconquistar) bens materiais, a gente corre atrás. O importante é que estamos com saúde e que não aconteceu nada sério. Por mais que eu fique triste e com medo, tenho certeza de que Deus estava nos protegendo o tempo todo".

O assalto semanas após Gracyanne ter se lesionado durante uma apresentação do quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo, provocou comentários de que a modelo vive uma fase ruim. E ela fez uma avaliação dos últimos acontecimentos:

"Muitas vezes, a gente passa por provações, mas nada vai abalar minha fé. Deus está comigo o tempo todo. E ontem foi a prova disso".

O roubo

O crime aconteceu quando ela voltava com a irmã de um jantar oferecido aos ritmistas após o ensaio da União da Ilha, escola de samba da Série Ouro da qual ela é rainha de bateria.

Segundo relatos, homens armados abordaram o veículo das irmãs em um posto de combustível na Avenida Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico, e levaram o carro, uma Land Rover Defender 110, avaliada em R$ 800 mil.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Gracyanne e a irmã na calçada, logo após o assalto. A modelo aparece de muletas, por causa de uma cirurgia no joelho feita há duas semanas, após uma lesão sofrida durante sua participação na “Dança dos Famosos”, da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que ficará responsável pela investigação. Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.

Violência em alta

A região que engloba o local onde a modelo de fisiculturismo e rainha de bateria Gracyanne Barbosa foi assaltada sofreu um aumento de 26% na incidência de registros de roubos de veículos, no acumulado de janeiro a agosto de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024. A estatística é do Instituto de Segurança Pública. Além do carro, Gracyanne também teve um celular roubado.

A responsabilidade pelo patrulhamento da região é do 18ºBPM (Jacarepaguá). Uma das linhas seguidas pela polícia é a de que os autores do roubo sejam ligados ao tráfico de drogas. Os bandidos costumam roubar veículos de luxo na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.

Geralmente os automóveis são levados para comunidades com territórios controlados por facções criminosas para desmanche de peças ou para serem usados em outros roubos.

Procurada, a PM informou não ter sido acionada para a ocorrência. Mas, esclareceu que a região onde o crime ocorreu tem sido impactada por grupos criminosos envolvidos em disputa territorial.

