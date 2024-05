A- A+

separação Gracyanne Barbosa se mudou para apartamento de 18m² depois de divórcio com Belo Modelo está se preparando para morar definitivamente na capital paulista

Após o fim de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa passou a morar em um studio de 18m² em São Paulo. O apartamento fica próximo à Avenida Paulista e a atleta paga uma diária de R$ 200 para permanecer no imóvel.

Em entrevista a revista Quem, Gracyanne explicou que está se preparando para morar definitivamente na capital paulista, mas que ainda precisa voltar ao Rio de Janeiro para buscar seus cachorros.

Ela também revelou que não pretende permanecer no studio por muito tempo. "Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde eu estou é pequeno para eles".

