Gracyanne Barbosa: sete curiosidades sobre a influencer, de diploma de Direito a gravidez proibida

A- A+

Leia também

• Belo falou sobre desejo de ter filho com Gracyanne em várias oportunidades: "tudo no seu tempo"

• Gracyanne Barbosa lamenta choro de Belo em show do Soweto e nega se sentir culpada por término

• Personal conta que ficou com Gracyanne seis meses e diz que sofre com 'zoação': 'Isso tudo é cruel'

Desde a última semana, a notícia de que o casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim vem dominando as redes sociais e rodas de conversa — o cantor e a musa fitness estavam juntos há 15 anos. Os rumores são de que os dois decidiram se separar há cerca de oito meses, mas ainda estavam morando juntos.

O relacionamento dos dois começou em 2007, mas eles já tinham ficado juntos 8 anos antes, em 1999, quando Gracyanne tinha apenas 16 anos. Gracyanne já comentou sobre essa época e disse que era virgem e sentiu que ele, 10 anos mais velho, não queria namorar sério. "Ele queria outras coisas" e ela então achou melhor que eles fossem apenas amigos.





Gracyanne Barbosa surpreendeu com transformação do corpo — Foto: Reprodução Instagram

Conheça outras curiosidades sobre Gracyanne Barbosa

1. Gracyanne é formada em direito pela UFRJ

A musa fitness cursou direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se formou em Bacharel em Direito, mas não fez a prova da OAB para ser apta a advogar.

2. Gracyanne já foi faxineira

Gracyanne nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e conta que se mudou para o Rio de Janeiro sozinha, com R$ 300 e uma mala de roupas quando ainda adolescente. Para ganhar dinheiro, ela trabalhou como faxineira de uma academia, onde podia malhar nas horas vagas.

3. Dançarina do Tchakabum

Gracyanne foi descoberta por um empresários aos 16 anos e na academia que trabalhava. Ele a convidou para ser dançarina do grupo de axé de sucesso Tchakabum. Ela foi.

4. Gracyanne começou na musculação aos 12 anos

A musa fitness chegou ao corpo que tem hoje com muita dieta e exercício. Na musculação, ela começou aos 12 anos e nunca parou. Hoje, Gracyanne tem 1,75m de altura e 80 quilos.

5. A dieta de ovos de Gracyanne

Recentemente, Belo revelou que a ex-mulher come cerca de 70 ovos por dia. Mensalmente, a influenciadora digital consome pelo menos dois mil ovos, entre cozidos, mexidos ou em forma de omeletes.

Gracyanne relevou ainda como são suas refeições em linhas gerais: 10 ovos + 150 gramas de batata-doce + salada. Às vezes, 200 gramas de peixe ou frango, em vez do ovo, mas sou apaixonada por ovos. Quando não como, sinto falta".

6. Gracyanne e o Carnaval

Apaixonada por carnaval, Gracyanne Barbosa foi rainha de bateria de escolas como Salgueiro, em 2007; Mangueira, em 2008, 2009 e 2013; Vila Isabel, em 2010; Paraíso do Tuiuti, em 2011; Unidos da Tijuca, em 2012; e União da Ilha, em 2020. Este ano, ela desfilaria pela escola de São Paulo Camisa Verde e Branco, mas machucou o tornozelo e não conseguiu entrar na Avenida.

7. Contrato proibia Gracyanne de engravidar

A influenciadora fitness declarou repetidamente que gostaria de ser mãe, mas seu desejo teria sido adiado por um contrato que mantinha com uma marca. Uma das cláusulas impedia Gracyanne de engravidar até o fim deste contrato — terminou em 2019.

Em entrevista à revista Glamour ela explicou: "Eu tenho um contrato de uma marca muito legal que tem essa cláusula. Acaba este ano, mas acredito que se eu engravidasse não seria um problema porque a marca é muito parceira. Quando eu assinei, a gente tinha muito medo que eu parasse de trabalhar, mas nós sabemos que as mães não param. Lógico que [a carga de trabalho] diminui porque você quer curtir seu filho, né? Mas não seria problema nenhum", completou.

Por que Belo e Gracyanne terminaram?

O relacionamento dos dois começou em 2007, quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum. À época, havia rumores de que ela teria sido pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo. O fim do casamento entre Gracy e Belo também teria um terceiro elemento envolvido: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo. Gracy confirmou que se envolveu com o personal, mas quando já estava separada de Belo.

Um dos casais mais emblemáticos entre os famosos, eles costumavam brincar dizendo que eram tudo um para o outro. Em suas entrevistas, Belo sempre fazia questão de elogiar a parceira, destacando sua beleza, sensualidade e seu papel em sua vida. "Sou completamente apaixonado pela minha mulher e espero que, assim como a escolhi e escolho todo dia para o resto da vida, ela também tenha me escolhido", disse Belo ao Extra no início deste ano.

Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois tentaram contornar uma crise que começou há mais de um ano.

Veja também

novela Como Eriberto de ''Renascer'', Pedro Neschling dá visibilidade a pessoas com deficiência auditiva