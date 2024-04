Gracyanne posta sobre saudades nas redes sociais e web vê indireta para Belo; entenda

A- A+

Se não está com saudade do ex, Gracyanne Barbosa está, pelo menos, fazendo posts sobre saudade de ex. Na noite desta quarta-feira (24), a musa fitness colocou uma música romântica em seus stories no Instagram que falava sobre saudade. Para muitos na web, a indireta tem destino certo: Belo.

A música em questão é "Digitando", da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael.

Gracy e o cantor terminaram um casamento de mais de 15 anos na semana passada. A separação teria sido motivada, entre outros motivos, por um caso extraconjugal vivido por Gracy com seu personal trainer, Gilson de Oliveira, com quem ela teria vivido um relacionamento durante seis meses. Gracyanne também já teria traído Belo com seu antigo empresário.

Antes do término, Belo disse em várias oportunidades que tinha um sonho de ter um filho com Gracyanne. Mas partiu dela, no entanto, a decisão de pôr um ponto final na relação. A musa tem dito, no entanto, que "ainda há amor" e que, se há amor, "pode haver recomeço".

Belo e Gracyanne se casaram em 2007, quando ela ainda era dançarina do grupo Tchakabum. Antes disso, o vocalista do Soweto já havia sido casado com Viviane Araújo, com quem viveu uma união de quase 10 anos. Sempre existiram rumores de que Gracyanne era amante de Belo já nessa época, fato que ambos sempre negaram.

