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TEATRO

Gramado pode receber a Paixão de Cristo em abril de 2027

A gestão do município gaúcho está negociando com representantes da Sociedade Teatral de Fazenda Nova

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Paixão de Cristo de Nova Jerusalém chegou na 57ª edição em 2026Paixão de Cristo de Nova Jerusalém chegou na 57ª edição em 2026 - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A peça teatral da Paixão de Cristo pode chegar em Gramado, no Rio Grande do Sul, em 2027. A diretoria da Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN), responsável pelo espetáculo em Nova Jerusalém, considerado o maior teatro a céu aberto do mundo, está negociando com o Poder Executivo do município gaúcho para uma expansão da encenação. 

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Negociação
Neste ano, uma comitiva representando Gramado prestigiou a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e tiveram a oportunidade de conhecer o espetáculo. Durante a 57ª edição, que celebrou o centenário de Plínio Pacheco (1926-2002), idealizador e construtor da cidade-teatro, o acordo foi iniciado entre os representantes do município gaúcho e da direção da STFN. 

A transação teve continuidade na última terça-feira (14), dessa vez em Gramado. A reunião contou com a presença dos diretores da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, do prefeito Nestor Tissot e representantes do setor turístico local, como o diretor da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Lissandro Lamarque. O projeto prevê o início da temporada na Serra Gaúcha em abril de 2027 após as apresentações em Nova Jerusalém. 

Expansão
O presidente Robinson Pacheco e o diretor administrativo Robinson Pacheco Filho, que comandam a gestão da STFN, avaliam a parceria como uma expansão estratégica, com potencial de levar a Paixão de Cristo para outros municípios brasileiros. 

Sobre a Paixão de Cristo
A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém reproduz os últimos dias de Jesus na Terra, encenando a Última Ceia, o julgamento, a crucificação e a ressurreição dele, por exemplo. A experiência imersiva é realizada na cidade-teatro, localizada no distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

Confira vídeo da edição deste ano:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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