Seg, 02 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRÊMIO

Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música Global

Brasileiros levaram o prêmio pelo disco 'Caetano e Bethânia Ao Vivo'. Esse é o primeiro Grammy da cantora e o terceiro de Caetano, que já levou em 2000 e 2001.

Reportar Erro
Maria Bethânia e Caetano Veloso recebem prêmio na categoria Melhor Álbum de Música GlobalMaria Bethânia e Caetano Veloso recebem prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Global - Foto: RONCCA/Divulgação

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na noite deste domingo, 1º, o prêmio de Melhor Álbum de Música Global no Grammy 2026. É a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão

O disco CAE ? BTH - Caetano e Bethânia ao vivo, gravado durante a turnê Caetano & Bethânia, superou nomes como o rapper nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou N'Dour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar

O projeto vitorioso registra a turnê histórica iniciada em 2024 e celebra décadas de parceria entre os irmãos.

Veja os indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global

 

 

 

 

Leia também

• Caetano Veloso reencontra "Mais Simples", de José Miguel Wisnik, ao lado do filho Tom

• Caetano Veloso anuncia o lançamento do primeiro álbum solo do filho Zeca

• Caetano Veloso, Marisa Monte e Marina Sena lideram campanha para uso ético da IA

Reportar Erro

Veja também

Newsletter