música Grammy 2026: Kendrick Lamar e SZA vencem Gravação do Ano por "Luther" Os músicos superaram nomes como Bad Bunny, Lady Gaga, Justin Bieber e Sabrina Carpenter

Após um 2025 repleto de prêmios por sua canção Not Like Us, o rapper Kendrick Lamar voltou a fazer história na madrugada desta segunda-feira, 2, ao vencer o Grammy de Gravação do Ano pela música Luther, uma parceria com SZA. No ano passado, Kendrick também venceu a categoria.

Os músicos superaram nomes como Bad Bunny, Lady Gaga, Justin Bieber e Sabrina Carpenter. Com a vitória, o artista norte-americano se tornou o rapper com a maior quantidade de Grammys da história - 27 prêmios. Jay-Z, com 25, e Kanye West, com 24 troféus, completam o top 3.

Já na categoria de Música do Ano, a cantora Billie Eilish surpreendeu e venceu o prêmio por sua música Wildflower. Em seu discurso de agradecimento, a artista se posicionou contra a Agência de Imigração e Alfândega (ICE), responsável pela deportação de imigrantes dos EUA.

Qual a diferença entre Gravação do Ano e Música do Ano?

Os prêmios de Gravação do Ano e Música do Ano, duas das principais categorias da premiação, costumam ser motivo de confusão no público do Grammy. Afinal, qual a diferença entre as duas categorias? Apesar dos nomes parecidos, cada prêmio destaca diferentes qualidades em uma canção.

No caso de Música do Ano, somente a composição da música entra na equação - letra e melodia de uma canção. Já no caso de Gravação do Ano, a avaliação se concentra em como a música foi gravada - arranjos e produção de uma faixa.

Dessa forma, somente os compositores de uma música recebem o prêmio de Música do Ano. Já em Gravação do Ano, produtores, engenheiros de gravação, engenheiros de mixagem e engenheiros de masterização recebem a estatueta ao lado dos compositores.

Veja os indicados a Gravação do Ano:

DtMF, Bad Bunny

Manchild, Sabrina Carpenter

Anxiety, Doechii

WILDFLOWER, Billie Eilish

Abracadabra, Lady Gaga

Luther, Kendrick Lamar e SZA

The Subway, Chappell Roan

APT., Rosé e Bruno Mars





