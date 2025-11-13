A- A+

PREMIAÇÃO Grammy Latino 2025: como assistir à premiação; veja shows e brasileiros indicados Premiação celebra os maiores nomes da música latina

A 26ª edição do Grammy Latino ocorre nesta quinta-feira (13), na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitido na ao vivo no Brasil com cobertura especial no Multishow, Canal Bis e Globoplay - plano premium.

A ocasião é dividida em duas etapas. A primeira é a Première, que ocorre no Mandalay Bay South Convention Center e será transmitida ao vivo em todas as plataformas da Academia Latina a partir das 17h (horário de Brasília).

É nessa cerimônia que a maioria das categorias é anunciada. Tiago Iorc e a porto-riquenha Kany García serão os anfitriões, e os brasileiros Marina Sena, Carol Biazin e Papatinho estão entre os artistas convidados para entregar alguns dos prêmios.

A partir das 21h, Guilherme Guedes comanda o Aquecimento Grammy Latino no Multishow, no Bis e no Globoplay, entrevistando artistas no tapete vermelho e trazendo curiosidades sobre os bastidores.

A segunda etapa é a premiação principal, que começa às 22h, com Dedé Teicher e a cantora Priscilla comentando os destaques da cerimônia de abertura.

Reprise do Grammy Latino 2025

Quem perder a transmissão ao vivo poderá assistir aos melhores momentos no sábado (15), às 22h15, no Multishow, e no domingo, 16, às 21h30, no Canal Bis.

Shows do Grammy Latino 2025

A noite será marcada por uma série de performances da música latina. Na Première, que antecede a cerimônia principal, o projeto Dominguinhos está entre as atrações confirmadas, com apresentação de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. Também sobem ao palco nomes como Akapellah, Andrés Cepeda, Jesse & Joy, Judeline, Leiva, Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana e Trueno.

Já a transmissão principal, direto da MGM Grand Garden Arena, contará com Liniker representando o Brasil entre as grandes atrações da noite. O momento também terá apresentações de artistas como Bad Bunny, que lidera as indicações deste ano com 12 indicações, CA7RIEL & Paco Amoroso, Alejandro Sanz, KAROL G, Carlos Santana, Gloria Estefan, Morat, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar, Aitana, Kacey Musgraves, entre outros nomes.

Brasileiros indicados aos Grammy Latino 2025

Gravação do Ano

Ao teu lado - Liniker

Álbum do Ano

Caju - Liniker

Canção do Ano

Veludo marrom - Liniker

Melhor Artista Revelação

Juliane Gamboa

Sued Nunes

Melhor Álbum de Música Urbana

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Melhor Álbum Instrumental

Ida e Volta - Yamandu Costa

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Melhor Álbum de Jazz Latino

Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda

Melhor Álbum Infantil

Cenas Infantis - Palavra Cantada

Aventuras De Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Razão Da Esperança - Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares

A Maior Honra - Julliany Souza

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Fugacidade - Janeiro

Caju - Liniker

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas - Baianasystem

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Só Quero Ver - BK’ & Evinha

Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento

Caju - Liniker

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione - Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália - Mart’nália

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

Sentido - 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca - Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Let’s Go Rodeo - Ana Castela

José & Durval - Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus - Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

Do Velho Testamento - Tierry

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Casa Coração - Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão - Natascha Falcão

Transespacial - Fitti

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Ouro De Tolo - Marina Sena

Transe - Zé Ibarra

Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon

Veludo Marrom - Liniker



