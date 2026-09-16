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GRAMMY Grammy Latino 2026: Anitta, Marina Sena, João Gomes e mais artistas brasileiros indicados; confira Anitta está entre os nomes brasileiros que chegaram às principais categorias e concorre a Álbum do Ano com Equilibrivm

O Grammy Latino anunciou nesta quarta-feira, 16, os indicados à 27ª edição da premiação. O Brasil aparece em diferentes categorias, tanto nas disputas exclusivas para trabalhos em língua portuguesa quanto entre os concorrentes das categorias gerais.

Anitta está entre os nomes brasileiros que chegaram às principais categorias. A cantora concorre a Álbum do Ano com Equilibrivm, ao lado de Ca7riel e Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Milo J, Rawayana e Rosalía.

Na disputa por Gravação do Ano, Loulu Gilberto aparece com O Amor nos Encontrou. Já em Canção do Ano, Zanna é a única brasileira indicada, com Nilo.

O Brasil também tem três representantes na categoria Artista Revelação: Loulu Gilberto, Dora Sanches e Zeca Veloso.

Funk, reggaeton e música urbana

A presença brasileira também chega à música urbana. Luísa Sonza concorre em Melhor Interpretação Reggaeton por Uñas Afiladas, parceria com Sofía Reyes.

No funk, DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto e Mc Vine7 estão indicados a Melhor Canção "Urban" por Relíquia do 2T.

Djavan aparece em Melhor Álbum Cantor Compositor com Improviso. Na categoria de Melhor Álbum Instrumental, o Brasil tem Yamandu Costa, com Peregrino; Hamilton De Holanda, Salomão Soares e Thiago Big Rabello, com Nova; e Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta, por Obra Viva De Hermeto Pascoal - Vol 1: Flautas.

Brasileiros em categorias de música clássica e audiovisual

A música instrumental brasileira também está representada por Yamandu Costa, que concorre a Melhor Álbum de Música Folclórica com Alexis Cárdenas e Ensemble Recoveco por La Quinta Esencia.

Na categoria de Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz, Lívia Mattos aparece com Verve. Já Melhor Álbum de Música Clássica tem Sinfonia Em Quadrinhos, de Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim.

O cinema também rendeu uma indicação brasileira. O Agente Secreto (Trilha Sonora Original), de Mateus Alves e Tomaz Alves Souza, concorre a Melhor Música para Mídias Visuais.

Entre os profissionais da indústria fonográfica, Jenni Mosello disputa Compositor do Ano, enquanto Julio Raposo concorre a Produtor do Ano.

A categoria Melhor Álbum de Engenharia de Gravação tem três trabalhos brasileiros: Boas Novas, de Zeca Veloso; Esgotada, de Tiê; e Marco, de Marco Baptista.

Nos vídeos musicais, o rapper BK concorre em Melhor Vídeo Musical Versão Curta com 10 anos de Castelos e Ruínas. Já L7nnon representa o Brasil na categoria de Melhor Vídeo Musical Versão Longa, com Guerras Invisíveis.

Veja os brasileiros indicados nas categorias em língua portuguesa

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ziza Fernandes - Primeiro (Ao Vivo)

Thalles Roberto - Avenida do Arrependimento

Eli Soares - Betel (Ao Vivo)

Verboemcarne - O Que Atravessa O Peito

Victin - Shuv

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Anitta - Equilibrivm

Ludom - Ludom

Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe

Jenni Mosello - BRava

Marina Sena - Marinada vol.01

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Black Pantera - Resistência! Ao Vivo no Circo Voador

Chico Chico - Let It Burn / Deixa Arder

Detonautas - Rádio Love Nacional

FOTO EM GRUPO - foto em grupo

Urias - CARRANCA



Melhor Álbum de Música "Urban" em Língua Portuguesa

AJULLIACOSTA - Novo Testamento

BUDAH - Frequência Lunar

Don L - Caro Vapor II - qual a forma de pagamento?

Emicida - Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores

Matuto S.A. - Terra Vermelha: do interior pro interior



Melhor Álbum de Samba/Pagode

Leci Brandão - 50 Anos de Carreira

Teresa Cristina - Jessé - As canções de Zeca Pagodinho

Xande De Pilares - Nos Braços do Povo, Vol. 2 (Ao Vivo)

Ferrugem - Sentimento

Mosquito - Quinhão



Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira

Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago - Criolo, Amaro e Dino

Pedro Emílio - Vende-se Lembrança

Bia Ferreira - Améfrica

Zé Ibarra - Afim

Lenine - Eita



Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ana Castela - Fire Arena

Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)

Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)

Luan Santana - Registro Histórico (Ao Vivo)

Traia Véia - Traia Acústico (Ao Vivo)



Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Carminho - Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)

Juliana Linhares - Até Cansar o Cansaço

Psirico - Molho Lambão

Zaynara - Amor Perene



Melhor Canção em Língua Portuguesa

Urias - Águas de Um Mar Azul

Rosalía e Carminho - Memória

Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago - No Vento de Nós

Marisa Monte - Sua Onda

Johnny Hooker e Ney Matogrosso - Viver e Morrer de Amor na América Latina

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