Grammy Latino 2026 premia artistas pernambucanos; confira vencedores
Johnny Hooker, Amaro Freitas, João Gomes e "O Agente Secreto" conquistaram catergorias do Grammy
Os pernambucanos fizeram a festa no Grammy Latino 2026. Realizada nesta quarta-feira (12), nos Estados Unidos, a premiação consagrou artistas do estado.
O cantor recifense Johnny Hooker conquistou a categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa por "Viver e Morrer de Amor na América Latina", música gravada em parceria com Ney Matogrosso.
Ao subir ao palco para receber o troféu, Hooker dedicou o prêmio a Pernambuco e ao Recife. “Viva a América Latina livre, soberana e democrática”, finalizou o artista.
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O pianista pernambucano Amaro Freitas dividiu a vitória com os músicos Criolo e Dino D’Santiago, graças ao disco “Criolo, Amaro e Dino”, reconhecido na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.
“Eu gostaria de dedicar esse prêmio a toda Zona Norte do Recife, tão sofrida, mas tão criativa. Nova Descoberta, Guabiraba, Bomba do Hemetério, Alto José do Pinho, Morro da Conceição. Isso aqui é pra vocês!”, discursou Amaro.
João Gomes voltou a brilhar na premiação internacional. “Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)”, trabalho que o artista divide com Mestrinho e Jota.Pê, saiu vitorioso na categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa.
“O Agente Secreto”, filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho indicado ao Oscar, também conquistou a premiação musical. A trilha sonora original do filme, assinada por Mateus Alves e Tomaz Alves Souza, levou o troféu de Melhor Música para Mídia Visual.
Confira os vencedores do Grammy Latino 2026:
Compositor do Ano
Edgar Barrera
Iván Gamez
Yoel Henríquez
Jenni Mosello
Sara Schell (VENCEDORA)
Produtor do Ano
Edgar Barrera (VENCEDOR)
Julio Raposo
Santiago Ruiz "Tatool"
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Melhor Álbum de Cantor-Compositor
Improviso — Djavan
Taracá — Jorge Drexler (VENCEDOR)
Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
Musas en Mi — Arath Herce
FEMME FATALE — Mon Laferte
Melhor Canção de Cantor-Compositor
'Dime' — Silvana Estrada (VENCEDORA)
'generación digital' — Joaquina
'Las Palabras' — Jorge Drexler
'Musas en Mi' — Arath Herce
'Temblor Y Réplica' — Covi Quintana
Melhor Álbum de Pop/Rock
Mi Año Gótico — Emmanuel Horvilleur
Juanesteban — Juanes (VENCEDOR)
Tierra De Nadie — La Vida Bohème
Olas De Luz — Draco Rosa
Términos & Condiciones — Usted Señalemelo
Melhor Canção Pop
'A La Niña Que Fui' — Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez e Sara Schell
'Amarillo' — Joaquina
'(favorito)' — nic e Raquel Sofía
'La Perla' — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (VENCEDORA)
'Melancolía' — Mon Laferte
Melhor Música para Mídia Visual
Amor Animal — Murci Bouscayrol
La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) — Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla e Juan Pablo Villanueva
Las Muertas — Fernando Velázquez
Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) — Sergei Grosny
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves e Tomaz Alves Souza (VENCEDOR)
Melhor Performance de Reggaeton
'Contrabando' — Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow
'Choque' — Bad Gyal e Chencho Corleone
'Verano Rosa' — Karol G e Feid (VENCEDORA)
'Una Aventura' — Ozuna
'Uñas Afiladas' — Sofía Reyes e Luísa Sonza
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Boas Novas — Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello e Alexandre Rabaço
Esgotada — Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca e Felipe Tichauer
Lux (Complete Works) — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson e Brian Lee (VENCEDOR)
Marco — Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto e Fili Filizzola
Taracá — Lucas Piedracueva, Carles Campi Campón e Fred Kevorkian
Melhor Álbum de Música Alternativa
CUERPOS, Vol. 1 — Babasonicos
DESDE EL COMA — Bruses
FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian — Teo Planell
LUX (Complete Works) — Rosalía (VENCEDORA)
Melhor Álbum de Música Clássica
Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Los Angeles Philharmonic
Odyssey — Jorge Glem, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Simón Bolívar Symphony Orchestra (VENCEDOR)
Opus 33 "Romantic Cello" — Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias e London Symphony Orchestra
Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — Karina Canellakis, Edward Gardner, Dima Slobodeniouk, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton e London Philharmonic Orchestra
Melhor Vídeo Musical em Formato Longo
FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso (VENCEDOR)
Hasta Que Me Quede Sin Voz — Leiva
Guerras Invisíveis — L7nnon
Back To The Childhood — Maleh
FLAMENCO — Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa e Albert Soler
Melhor Vídeo Musical em Formato Curto
10 anos de Castelos & Ruínas — BK'
CHINGONA — Tamara Flores
Moleirinha — Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira
INRI — Los Tres
Sauvignon Blanc (Official Video) — Rosalía (VENCEDORA)
Melhor Canção em Língua Portuguesa
'Águas De Um Mar Azul' — Fábio e Hyldon
'Memória' - Rosalía, Carminho
'No Vento De Nós' — Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas
'Sua Onda' — Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte
'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' — Johnny Hooker e Ney Matogrosso (VENCEDOR)
Melhor Álbum de MPB/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira)
Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago (VENCEDOR)
Vende-se Lembrança — Pedro Emílio
Améfrica — Bia Ferreira
Afim — Zé Ibarra
Eita — Lenine
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
Novo Testamento — AJULLIACOSTA
FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH
CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? — Don L
Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida (VENCEDOR)
Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera
Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico
Rádio Love Nacional — Detonautas Roque Clube
foto em grupo — FOTO EM GRUPO
CARRANCA — Urias (VENCEDORA)
Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa
Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes
Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto
Betel (Ao Vivo) — Eli Soares (VENCEDOR)
O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne
Shuv — Victin
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Fire Arena — Ana Castela
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado (VENCEDORA)
Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana
Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia
Melhor Álbum de Samba/Pagode
50 Anos De Carreira — Leci Brandão (VENCEDORA)
Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande de Pilares
Sentimento — Ferrugem
Quinhão — Mosquito
Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (VENCEDORES)
Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares
Molho Lambão — Psirico
Amor Perene — Zaynara