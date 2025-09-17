Qua, 17 de Setembro

música

Grammy Latino: os pernambucanos João Gomes e Joyce Alane estão indicados; confira lista completa

A 26ª cerimônia da premiação está marcada para o dia 13 de novembro

Troféu do GrammyTroféu do Grammy - Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

A Academia Latina de Gravação divulgou a lista de indicados para o Grammy Latino deste ano. Entre os brasileiros que concorrem aos prêmios, Liniker é destaque, concorrendo em cinco categorias: gravação do ano ("Ao teu lado"), álbum do ano ("Caju"), melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa ("Caju"), melhor interpretação urbana em língua portuguesa e canção do ano ("Veludo marrom").

Outros brasileiros estão firmes na disputa dos troféus deste ano. Papatinho concorre a melhor álbum de música urbana com "MPC (Música Popular Carioca)". Yamandu Costa está no páreo pelo melhor álbum de música instrumental com "Ida e volta". Hamilton de Holanda disputa o melhor álbum de jazz latino com seu "Hamilton de Holanda Trio — Live in NYC", enquanto o Palavra cantada tenta levar o melhor álbum infantil com "Cenas infantis".

Vários outros nomes do nosso país estão entre os indicados nas categorias que contemplam trabalhos em língua portuguesa. É o caso dos pernambucanos João Gomes (com seu trabalho "Dominguinho") e Joyce Alane (com "Casa Coração"). Além deles, estão: Carol Biazin, Marina Sena e Julia Mestre (melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa); Maria Beraldo, Baianasytem e Tó Brandileone (melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa); Zeca Pagodinho, Mart'nália e Alciona (melhor álbum de samba / pagode).

Os pernambucanos 

Todos os artistas nas 60 categorias da premiação inscreveram trabalhos lançados entre junho de 2024 a 31 de maio de 2025. A 26ª cerimônia do Grammy Latino está marcada para o dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Veja a lista dos indicados ao Grammy Latino:
 

Gravação do Ano

“Ao Teu Lado” – Liniker
“Baile Inolvidable” – Bad Bunny
“Cancionera” – Natalia Lafourcade
“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
“DTmF” – Bad Bunny
“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Lara” – Zoe Gotusso
“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

Álbum do Ano

Al Romper La Burbuja – Joaquina
Caju – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
Puñito De Yocahú – Vicente García
Raíces – Gloria Estefan
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Artista Revelação

Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés

Canção do Ano

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Baile Inolvidable” – Bad Bunny
“Bogotá” – Andrés Cepeda
“Cancionera” – Natalia Lafourcade
“DTmF” – Bad Bunny
“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Otra Noche De Llorar” – Mon Laferte
“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
“Veludo Marrom” – Liniker

Categorias Pop

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Al Romper La Burbuja – Joaquina
Cuarto Azul – Aitana
En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
Palacio – Elsa y Elmar
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Melhor Álbum Pop Tradicional

Bogotá – Andrés Cepeda
Cursi – Zoe Gotusso
Después De Los 30 – Raquel Sofía
Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Melhor Canção Pop

“Bogotá” – Andrés Cepeda
“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo
“Soltera” – Shakira
“Te Quiero” – Nicole Zignago

Rock / Pop Rock

Melhor Álbum de Rock

A Tres Días de la Tierra – Eruca Sativa
Gigante – Leiva
Legado – A.N.I.M.A.L
Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi
Novela – Fito Paez

Melhor Canção de Rock

“La Torre” – RENEE
“Legado” – A.N.I.M.A.L
“Sale El Sol” – Fito Paez
“TRNA” – Ali Stone
“Volarte” – Eruca Sativa

Melhor Álbum Pop/Rock

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
Malcriado – Lasso
Malhablado – Diamante Eléctrico
R – RENEE
Vándalos – Bandalos Chinos
Ya Es Mañana – Morat

Melhor Canção Pop/Rock

“Ángulo Muerto” – Leiva
“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
“Lucifer” – Lasso
“No Llames Lo Mío Nuestro” – Joaquina
“Tu Manera De Amar” – Debi Nova
“Un Último Vals” – Joaquín Sabina

Cantautor

Melhor Álbum Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
El Cuerpo Después de Todo – Valeria Castro
Relatos – Ale Zéguer

Melhor Canção Cantautor

“Aeropuerto” – Joaquina
“Amarte Sin Que Quieras Irte” – Camilú
“Cancionera” – Natalia Lafourcade
“Como Un Pájaro” – Silvana Estrada
“Quisqueya” – Vicente García

Categorias em Português

Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português

Caju – Liniker
Coisas Naturais – Marina Sena
Fugacidade – Janeiro
Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Português

Big Buraco – Jadsa
Colinho – Maria Beraldo
O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga
Reações Adversas – Tó Brandileone

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione – Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2 – Marcelo D2
Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto
Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho

Melhor Álbum de MPB / Música Afro-Portuguesa Brasileira

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Divina Casca – Rachel Reis
Pique – Dora Morelenbaum
Sentido – 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Melhor Álbum Sertanejo

Do Velho Testamento – Tierry
José & Durval – Chitãozinho & Xororó
Let’s Go Rodeo – Ana Castela
Obrigado Deus – Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Melhor Canção em Português

“Maravilhosamente Bem” – Julia Mestre
“Ouro De Tolo” – Marina Sena
“Transe” – Zé Ibarra
“Um Vento Passou (Para Paul Simon)” – Milton Nascimento & Esperanza Spalding
“Veludo Marrom” – Liniker

 Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané
Casa Coração – Joyce Alane
Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Transespacial – Fitti
Universo De Paixão – Natascha Falcão

 

