música Grammy Latino: os pernambucanos João Gomes e Joyce Alane estão indicados; confira lista completa A 26ª cerimônia da premiação está marcada para o dia 13 de novembro

A Academia Latina de Gravação divulgou a lista de indicados para o Grammy Latino deste ano. Entre os brasileiros que concorrem aos prêmios, Liniker é destaque, concorrendo em cinco categorias: gravação do ano ("Ao teu lado"), álbum do ano ("Caju"), melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa ("Caju"), melhor interpretação urbana em língua portuguesa e canção do ano ("Veludo marrom").

Outros brasileiros estão firmes na disputa dos troféus deste ano. Papatinho concorre a melhor álbum de música urbana com "MPC (Música Popular Carioca)". Yamandu Costa está no páreo pelo melhor álbum de música instrumental com "Ida e volta". Hamilton de Holanda disputa o melhor álbum de jazz latino com seu "Hamilton de Holanda Trio — Live in NYC", enquanto o Palavra cantada tenta levar o melhor álbum infantil com "Cenas infantis".

Vários outros nomes do nosso país estão entre os indicados nas categorias que contemplam trabalhos em língua portuguesa. É o caso dos pernambucanos João Gomes (com seu trabalho "Dominguinho") e Joyce Alane (com "Casa Coração"). Além deles, estão: Carol Biazin, Marina Sena e Julia Mestre (melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa); Maria Beraldo, Baianasytem e Tó Brandileone (melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa); Zeca Pagodinho, Mart'nália e Alciona (melhor álbum de samba / pagode).

Os pernambucanos

Todos os artistas nas 60 categorias da premiação inscreveram trabalhos lançados entre junho de 2024 a 31 de maio de 2025. A 26ª cerimônia do Grammy Latino está marcada para o dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Gravação do Ano

“Ao Teu Lado” – Liniker

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“DTmF” – Bad Bunny

“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Lara” – Zoe Gotusso

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

Álbum do Ano

Al Romper La Burbuja – Joaquina

Caju – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Puñito De Yocahú – Vicente García

Raíces – Gloria Estefan

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Artista Revelação

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Canção do Ano

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“Bogotá” – Andrés Cepeda

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“DTmF” – Bad Bunny

“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Otra Noche De Llorar” – Mon Laferte

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“Veludo Marrom” – Liniker

Categorias Pop

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Al Romper La Burbuja – Joaquina

Cuarto Azul – Aitana

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

Palacio – Elsa y Elmar

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Melhor Álbum Pop Tradicional

Bogotá – Andrés Cepeda

Cursi – Zoe Gotusso

Después De Los 30 – Raquel Sofía

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Melhor Canção Pop

“Bogotá” – Andrés Cepeda

“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

“Soltera” – Shakira

“Te Quiero” – Nicole Zignago

Rock / Pop Rock

Melhor Álbum de Rock

A Tres Días de la Tierra – Eruca Sativa

Gigante – Leiva

Legado – A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi

Novela – Fito Paez

Melhor Canção de Rock

“La Torre” – RENEE

“Legado” – A.N.I.M.A.L

“Sale El Sol” – Fito Paez

“TRNA” – Ali Stone

“Volarte” – Eruca Sativa

Melhor Álbum Pop/Rock

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

Malcriado – Lasso

Malhablado – Diamante Eléctrico

R – RENEE

Vándalos – Bandalos Chinos

Ya Es Mañana – Morat

Melhor Canção Pop/Rock

“Ángulo Muerto” – Leiva

“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lucifer” – Lasso

“No Llames Lo Mío Nuestro” – Joaquina

“Tu Manera De Amar” – Debi Nova

“Un Último Vals” – Joaquín Sabina

Cantautor

Melhor Álbum Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura

El Cuerpo Después de Todo – Valeria Castro

Relatos – Ale Zéguer

Melhor Canção Cantautor

“Aeropuerto” – Joaquina

“Amarte Sin Que Quieras Irte” – Camilú

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Como Un Pájaro” – Silvana Estrada

“Quisqueya” – Vicente García

Categorias em Português

Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português

Caju – Liniker

Coisas Naturais – Marina Sena

Fugacidade – Janeiro

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Português

Big Buraco – Jadsa

Colinho – Maria Beraldo

O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga

Reações Adversas – Tó Brandileone

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione – Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2 – Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália – Mart’nália

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto

Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho

Melhor Álbum de MPB / Música Afro-Portuguesa Brasileira

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel

Divina Casca – Rachel Reis

Pique – Dora Morelenbaum

Sentido – 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Melhor Álbum Sertanejo

Do Velho Testamento – Tierry

José & Durval – Chitãozinho & Xororó

Let’s Go Rodeo – Ana Castela

Obrigado Deus – Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Melhor Canção em Português

“Maravilhosamente Bem” – Julia Mestre

“Ouro De Tolo” – Marina Sena

“Transe” – Zé Ibarra

“Um Vento Passou (Para Paul Simon)” – Milton Nascimento & Esperanza Spalding

“Veludo Marrom” – Liniker

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané

Casa Coração – Joyce Alane

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Transespacial – Fitti

Universo De Paixão – Natascha Falcão

