Grammy Latino: os pernambucanos João Gomes e Joyce Alane estão indicados; confira lista completa
A 26ª cerimônia da premiação está marcada para o dia 13 de novembro
A Academia Latina de Gravação divulgou a lista de indicados para o Grammy Latino deste ano. Entre os brasileiros que concorrem aos prêmios, Liniker é destaque, concorrendo em cinco categorias: gravação do ano ("Ao teu lado"), álbum do ano ("Caju"), melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa ("Caju"), melhor interpretação urbana em língua portuguesa e canção do ano ("Veludo marrom").
Outros brasileiros estão firmes na disputa dos troféus deste ano. Papatinho concorre a melhor álbum de música urbana com "MPC (Música Popular Carioca)". Yamandu Costa está no páreo pelo melhor álbum de música instrumental com "Ida e volta". Hamilton de Holanda disputa o melhor álbum de jazz latino com seu "Hamilton de Holanda Trio — Live in NYC", enquanto o Palavra cantada tenta levar o melhor álbum infantil com "Cenas infantis".
Vários outros nomes do nosso país estão entre os indicados nas categorias que contemplam trabalhos em língua portuguesa. É o caso dos pernambucanos João Gomes (com seu trabalho "Dominguinho") e Joyce Alane (com "Casa Coração"). Além deles, estão: Carol Biazin, Marina Sena e Julia Mestre (melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa); Maria Beraldo, Baianasytem e Tó Brandileone (melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa); Zeca Pagodinho, Mart'nália e Alciona (melhor álbum de samba / pagode).
Os pernambucanos
Todos os artistas nas 60 categorias da premiação inscreveram trabalhos lançados entre junho de 2024 a 31 de maio de 2025. A 26ª cerimônia do Grammy Latino está marcada para o dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Veja a lista dos indicados ao Grammy Latino:
