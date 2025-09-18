A- A+

música "Grammy Latino morreu para mim", reclama Lucas, da banda Fresno, após lista de indicações O Grammy Latino 2025 terá votação final a partir de 1º de outubro, e a cerimônia acontece em 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas

Leia também

• Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025

• Grammy Latino: pernambucanos João Gomes e Joyce Alane estão indicados; confira a lista completa

• Quando é o Grammy Latino 2025? Confira a data da premiação

O vocalista da Fresno, Lucas Silveira comentou nessa quarta-feira, 17, a lista de indicados ao Grammy Latino 2025. A divulgação não incluiu a banda gaúcha, que esperava espaço entre os concorrentes da 26ª edição do prêmio. Entre os brasileiros indicados estão Liniker, Ana Castela e Marina Sena.

No X (antigo Twitter), Silveira ironizou: "Mais um ano achando que vamos ser indicados para o Grammy", escreveu. Em seguida, mencionou o cantor Silva, que recentemente criticou colegas de profissão durante um show: "Vou meter um Silva, hein?"

mais uma ano achando q vamo ser indicado pro grammy kkkkkk



vou meter um Silva hein — Lucas Silveira (@lucasfresno) September 17, 2025

Ainda na rede social, o músico avaliou que a forma atual de organização das categorias enfraquece estilos como rock e alternativo. Para ele, a junção dessas modalidades reduz a representatividade de ambos.

"O Grammy Latino morreu pra mim quando juntaram música alternativa com rock. Isso é ruim para o rock e para o alternativo. Apequena ambos. A categoria é basicamente um apanhado de qualquer coisa que não é MPB e pop. Zero necessidade essa mudança", afirmou.

Entre os indicados de 2025 a categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, estão:

O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Um internauta comentou que a Fresno deveria buscar mais visibilidade. O cantor respondeu dizendo já ter se resolvido sobre o tema.

"Se tem uma coisa pela qual eu não brigo, é por visibilidade. Tem um certo ponto que se você ultrapassa, você só tem mais 'incomodação' e nada de bom. Mas eu entendo, embora já tenha me resolvido com essa questão", escreveu.

Cerimônia em novembro

O Grammy Latino 2025 terá votação final a partir de 1º de outubro. A cerimônia acontece em 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA). Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Ana Castela, Zeca Pagodinho, Alcione, Lauana Prado, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.

Veja também