Grammy Latino sai dos EUA pela primeira vez e será entregue na Espanha

A cerimônia do Grammy Latino deste ano será realizada na região espanhola da Andaluzia, marcando a primeira vez que acontece fora dos Estados Unidos, anunciaram nesta quarta-feira (21) a organização do evento e as autoridades locais.

"Não estou exagerando quando digo que este é um evento histórico para a Andaluzia", comemorou o presidente regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, na coletiva de imprensa para anunciar que os maiores prêmios da música em espanhol e português serão entregues em novembro no região sul da Espanha.

Que "o Grammy Latino saia dos Estados Unidos pela primeira vez é motivo de comemoração especial, e nada melhor do que na Andaluzia", disse o diretor executivo da Academia Latina da Gravação, Manuel Abud.

O Grammy Latino anual, cuja primeira edição foi em 2000, é tradicionalmente realizado em Las Vegas, embora em algumas ocasiões tenha se mudado para outras cidades dos Estados Unidos com uma grande população latina, como Miami, Nova York ou Houston.

O governante da Andaluzia disse que a cidade que acolherá a cerimônia de entrega dos prêmios ainda não foi definida, mas o presidente da câmara da capital andaluza, Sevilha, pareceu antecipar que poderá ser lá.

"Depois de duas edições do Goya Awards, do MTV Europe Music Awards, do grande desfile da Dior, mostramos que Sevilha está preparada para receber grandes eventos internacionais (...) Próxima meta: o Latin Grammy Awards", postou no Twitter o prefeito Antonio Munoz.

Juan Manuel Moreno disse que o acordo com a Academia Latina inclui também a realização na Andaluzia de "dois grandes concertos em 2024 e 2025", por artistas a confirmar.

Nos preparativos para todos os eventos, a Andaluzia investirá cerca de 18 milhões de euros, mas estes podem gerar até 500 milhões de euros no total, disse Moreno.

O Latin Grammy Awards "é o evento mais assistido na televisão nos Estados Unidos entre o público latino" e é seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, o que dará um impulso à "projeção internacional de nossa marca Andaluzia", acrescentou Moreno.

