REALITY Participante é expulsa do "Gran Hermano", o Big Brother argentino, após falas racistas Carmiña Masi foi expulsa do reality show na edição ao vivo desta quarta-feira (11), após a repercussão das falas nas redes sociais

A participante Carmiña Masi foi expulsa do reality show Gran Hermano após fazer comentários racistas contra a colega Jenny Mavinga dentro da casa. A decisão foi anunciada na edição ao vivo dessa quarta-feira, 11, após a produção analisar as falas da jornalista e considerar que elas ultrapassaram os limites estabelecidos pela edição argentina do Big Brother.

Comentários na casa e expulsão ao vivo

No diálogo, Carmiña Masi usou expressões racistas ao se referir à colega Jenny Mavinga e a outro competidor do reality.

"Parece que acabaram de comprar aquela mulher negra e ela está aqui para dar um show, acabou de desembarcar. Olha aquele outro, o macaquinho do barco. Tudo o que ele consegue fazer agora é rebolar. Manu, tem uma escrava ali, se você quiser ver, acabaram de tirar da gaiola."

Após a repercussão das falas nas redes sociais, a produção do Gran Hermano decidiu pela expulsão da participante paraguaia.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Santiago del Moro comunicou a decisão da produção.

"Carmiña, você sabe que não posso deixar passar seus comentários desta manhã. Você fez comentários racistas contra Mavinga. Uma conduta inaceitável e, por isso, receberá uma severa punição", afirmou o apresentador ao anunciar a saída da participante.

Equipe se manifesta

Após a expulsão, a equipe de Carmiña Masi publicou um comunicado nas redes sociais comentando o episódio.

"Nas últimas horas, muitas pessoas nos escreveram pedindo que publicássemos um comunicado sobre o que aconteceu com Carmiña dentro da casa. A verdade é que preferimos esperar. Não queríamos dizer nada antes que Carmiña pudesse se pronunciar. Porque acreditamos que cabe a ela falar primeiro", afirma o início da nota.

Em outro trecho, o comunicado diz reconhecer o erro cometido pela participante: "Sabemos que o comentário que ela fez foi errado. Reconhecemos isso claramente. Não o justificamos nem concordamos com ele. Também sabemos que alguns erros podem parecer imperdoáveis para muitas pessoas. Entendemos esse sentimento e o aceitamos firmemente e com respeito por aqueles que se sentiram ofendidos."

A equipe também afirmou que o episódio não define a trajetória da jornalista. "Sabemos que aquele momento não define quem ela é Carmiña representou o Paraguai na casa de uma forma extraordinária. Ela foi uma das pessoas mais preparadas para estar lá: inteligente, estratégica, direta e autêntica."

A nota ainda descreve a personalidade da participante durante o programa: "Sim, ela é intensa, impetuosa, sem filtros… difícil de categorizar e incompreendida por muitos. Mas aqueles que a conhecem sabem que, no fundo, não há maldade em seu coração."

O comunicado termina mencionando aprendizado após o episódio. "Todos nós cometemos erros. Às vezes erros graves, dolorosos e públicos. E quando isso acontece, a única coisa que resta a fazer é se fortalecer, aprender e crescer. Nada apaga o que aconteceu, mas também não apaga todo o resto. Somos muito mais do que nossos piores momentos."

