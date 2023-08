A- A+

CINEMA "Gran Turismo: De Jogador a Corredor" ganha sessões antecipadas; saiba mais Público pode conferir o filme no do dia 19 de agosto, antes da estreia

A próxima adaptação do video game de simulação de corrida chegará mais cedo do que o esperado. "Gran Turismo: De Jogador a Corredor" conta com estreia em 24 de agosto , mas a Sony Entertainment, empresa por trás do filme, divulgou que mais de 300 salas receberão o longa antecipadamente neste sábado (19).

A película é baseada na história real de Jann Mardenborough, e é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de “Gran Turismo” que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro.

Confira trailer:

