Grande amor e divórcio de R$ 150 milhões: relembre os casamentos de Paul McCartney

Casado há mais de 10 anos com a empresária americana Nancy Shevell, de 64 anos, Paul McCartney, aos 81 anos, com cinco filhos e quatro netos, está em seu terceiro matrimônio.



O ex-Beatle teve uma vida amorosa tumultuada: sua primeira esposa, Linda Eastman, faleceu de câncer, em 1998, e seu segundo casamento terminou em um divórcio caro e conturbado.

Relembre os casamentos do ex-Beatle, que começa sua turnê no Brasil nesta quinta-feira:

Linda Eastman

A fotógrafa e ativista americana Linda Eastman foi um grande amor de Paul McCartney. Eles se conheceram em 1967, em uma boate em Londres, e se casaram em 1969. Na época, Linda tinha 27 anos e Paul, 26. O casal teve três filhos: Mary, atualmente com 54 anos, Stella, de 52, e James, de 46. Na época, Paul também adotou a filha de Heather, de 60 anos. Linda morreu de câncer de mama em 1998, aos 56 anos.

— Acho que passei um ano inteiro chorando sem parar. Chorei muito. Foi quase constrangedor, exceto que parecia a única coisa a se fazer — disse o músico na época em uma entrevista à BBC. Ele também perdeu a mãe para o câncer de mama.

Heather Mills

Paul McCartney e a ex-modelo e ativista Heather Mills se casaram em 2002 e se divorciaram em 2008, em uma das separações mais caras e comentadas da época. Na época, Paul tinha 65 anos e Heather, 40. Durante o tempo em que estiveram juntos, boatos de que o casamento andava tumultuado frequentemente circulavam nos tabloides. O casal teve uma filha, Beatrice, atualmente com 20 anos.

Após um processo de divórcio que durou dois anos e custou 24,3 milhões de libras ao ex-Beatle, o que que corresponde a cerca de 150 milhões de reais, Paul McCartney disse que seu casamento com Heather foi o seu “pior erro da década” em uma entrevista à revista britânica Q Magazine, em 2009.





Nancy Shevell

Atualmente, o músico está casado com a empresária americana Nancy Shevell, de 64 anos. Eles se conheceram em 2007, quando Paul ainda era casado com Heather, e se casaram em Londres, no dia 9 de outubro de 2011, coincidentemente, data em que John Lennon completaria 71 anos. A cerimônia foi no mesmo lugar em que Paul se casou com sua ex-esposa, Linda Eastman.

Ao contrário da cerimônia com Heather, marcada pela extravagância, matérias da época descrevem seu casamento com Nancy como discreto, com a presença apenas de familiares e poucos amigos.

