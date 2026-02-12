A- A+

PÓS-CARNAVAL Grande Encontro Reggae Roots PE chega à 8ª edição e ocupa Pátio de São Pedro e Rua da Moeda Festival reúne artistas pernambucanos e convidados nacionais entre 20 e 22 de fevereiro, com programação dedicada ao reggae e à cultura sound system

O clima de festa segue em Recife mesmo após o período oficial do Carnaval. Nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, o público poderá acompanhar a 8ª edição do Grande Encontro Reggae Roots PE, evento que reúne apresentações musicais, discotecagens e atividades voltadas à cultura reggae.

A programação acontece no Pátio de São Pedro, com shows de palco, e se estende até a Rua da Moeda, no Bairro do Recife, onde o encerramento será dedicado ao universo sound system. Entre os destaques está a cantora baiana Danzi, uma das atrações nacionais confirmadas.

O festival se consolidou como ponto de encontro para admiradores do gênero, reunindo artistas consagrados e novos nomes da cena pernambucana e brasileira. A proposta é ampliar o alcance do reggae no estado e criar um espaço de convivência cultural após os dias intensos da folia carnavalesca.

Saberes ancestrais

Neste ano, o evento adota como mote “A Inteligência é Ancestral!”. A ideia, segundo os organizadores, é estimular reflexões sobre a valorização de conhecimentos tradicionais.

Marcelo Santana, cantor, compositor e um dos anfitriões do encontro, afirma:

“É uma provocação à sociedade para resgatar a experiência acumulada de povos originários, comunidades afro-diaspóricas, periféricas, quilombolas e ribeirinhas, em contraponto à difusão de informações em larga escala da Inteligência Artificial, que de artificial não tem nada. São inteligências de humanas por trás”.

Sexta (20)

Na sexta (20), as atividades têm início às 17h com a Tenda System Kafuá, espaço voltado às seleções de DJs e MCs que comandam a trilha sonora entre os shows e no encerramento da noite.

A partir das 19h, a banda Semente Yeshua abre as apresentações, com repertório autoral, além da participação especial da cantora Cubana Rasta.

Na sequência, a artista indígena Siba Puri apresenta o espetáculo “Dub Originário”, que mistura referências de maracatu e caboclinho com reggae, rap, trap e música eletrônica, em um trabalho inspirado em memórias familiares e na música indígena contemporânea.

O encerramento da primeira noite fica por conta de Danzi, que sobe ao palco pela primeira vez no Recife. A cantora utiliza o reggae como base para abordar temas como respeito, autoconhecimento, preservação ambiental e saúde mental.

Sábado (21)

A programação do sábado (21) começa mais cedo, às 16h, novamente com a Tenda System Kafuá. À noite, a banda Redenção Reggae apresenta um repertório marcado por mensagens de fé e espiritualidade. Em seguida, o público confere o show da Semente Sativa, representante da nova geração do reggae recifense.

O fechamento da noite será o tradicional show coletivo do Grande Encontro Reggae Roots, reunindo os pioneiros pernambucanos Marcelo Santana, Afonjah e Gildo Brasáfrica como anfitriões, além das participações de Zé Brown, Ednaldo Lima e Anninha Marley.

Domingo (22)

No domingo (22), as atividades se transferem para a Rua da Moeda, no Bairro do Recife. A partir das 16h, a equipe Monte Zion, de Garanhuns, assume o comando das picapes ao lado do Coletivo Reggae Roots Garanhuns, conduzindo o público em uma jornada sonora centrada na tradição dos sistemas de som.

Intercâmbio e fortalecimento do reggae

Além dos shows, o festival também promove rodas de diálogo, oficinas e outras ações voltadas a temas ligados à cultura reggae, juventude e direitos sociais. A proposta é aproximar diferentes gerações de artistas e fortalecer a cena local.

Para Wagner Staden, produtor e diretor do evento, a iniciativa cumpre um papel estratégico para o gênero na cidade:



“O festival cumpre um papel fundamental para a difusão e fomento do Reggae em Recife. A ideia é sempre receber atrações de outros estados para promover o intercâmbio entre os artistas e colocar cada vez mais Recife, Pernambuco como referência na cultura Reggae, valorizando nossos artistas e a cena local”.

Programação

Sexta, 20/02 - Pátio de São Pedro

17h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados

19h30 - Banda Semente Yeshua. Part. especial de Cubana Rasta

21h - Siba Puri

22h - Danzi (BA)

23h30 - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados

Sábado, 21/02 - Pátio de São Pedro

16h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados

19h - Banda Redenção Reggae

20h - Semente Sativa

22h - O Grande Encontro de Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e convidados: Zé Brown, Ednaldo Lima e Anninha Marley

00h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados

Domingo, 22/02 - Rua da Moeda (Bairro do Recife)

16H - Equipe Monte Zion e Coletivo Reggae Roots Garanhuns

20H - Encerramento

Veja também