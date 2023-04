"Grande Encontro" reúne Zezo e Conde Só Brega em Jaboatão

A- A+

O show “Grande Encontro” reúne no Clube Ferroviário de Jaboatão, neste domingo (16), a partir das 14h, representantes da música brega. Conde Só Brega e Zezo são as atrações principais do evento, que ainda conta apresentações de Luanny Vital e Preferida.

Criado na Mustardinha, Zona Oeste do Recife, Ivanildo Marques ganhou o apelido de Conde ainda bebê. Sua carreira artística começou tocando na banda do seu pai, a Águia Seis. Só no final dos anos 1990, ele chamou amigos para fundar a Banda Só Brega. "A Vida é Assim", "Azafama" e "Espelho do Poder" são alguns dos sucessos dos seus mais de 20 anos de carreira.



José Maria Teixeira do Nascimento, o cantor Zezo, nasceu em Guanduba, no Rio Grande do Norte. Iniciou a carreira cantando na noite, aos 18 anos. Entre os seus sucessos, estão músicas como “Diga pra mim” e “Decida”.

Serviço:

Show “O Grande Encontro”

Neste domingo (16), às 14h

No Clube Ferroviário de Jaboatão (Travessa Barão de Lucena, 46, Centro)

Ingressos: R$ 35 (pista) e R$ 50 (área vip)

Informações: (81) 99238-0702



