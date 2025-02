A- A+

despedida Grande Rio "se despede" de Paolla Oliveira no posto de rainha de bateria A atriz confirmou a saída no Fantástico, da TV Globo. De acordo com Paolla, os motivos são problemas de saúde na família e o remake da novela "Vale Tudo"

A Acadêmicos do Grande Rio se despediu de Paolla Oliveira pelas redes sociais no domingo (16), após o anúncio de que ela não será mais rainha de bateria da agremiação a partir de 2026.

A atriz falou sobre a saída no Fantástico, da TV Globo.

Paolla confirmou que não ocupará mais o posto à frente da bateria da escola a partir do ano que vem. Os motivos, de acordo com a artista são dois: problema de saúde na família, além do remake da novela "Vale Tudo", no qual ela interpretará a personagem Heleninha, o que vai demandar muito da sua energia.

A escola agradeceu pelo apoio e pelos anos de parceria: "Uma história de amor, respeito, cumplicidade e muita parceria. O posto de rainha de bateria não poderia ter sido mais honrado. A nossa jornada representa um sentimento verdadeiro, que nos orgulha muito e ficará pra sempre marcada na nossa trajetória".



