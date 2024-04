"Grande Sertão", de Guel Arraes, abre 28ª edição do Festival do Audiovisual (Cine-PE)

A- A+

Será com o longa "Grande Sertão", a mais recente produção assinada por Guel Arraes, que o Festival do Audiovisual (Cine PE) vai ser aberto no próximo dia 6 de junho, em sessão gratuita e com a presença do cineasta pernambucano.



O filme - uma adaptação do clássico de Guimarães Rosa, "Grande Sertão Veredas"- integra a programação dentro da "Mostra Hors Concours" do festival, que acontece até 11 de junho, no Teatro do Parque.



"Esse filme não apenas enriquece nosso festival com sua qualidade cinematográfica, mas também representa uma homenagem à rica cultura e à literatura brasileira. Estamos emocionados por compartilhar essa obra com nosso público e celebrar o talento e a criatividade de Guel', ressalta Alfredo Bertini, diretor do Cine-PE.

Melhor direção

Na 27ª edição do "Tallinn Black Nights Film Festival (POFF), realizado na Estônia em 2023, "Grande Sertão" foi premiado com "Melhor Direção" para Guel Arraes, na categoria "Critic's Picks".





Aposta do cinema nacional em 2024, o longa tem produção da Paranoid Filmes e coprodução da Globo Filmes, com distribuição pela Paris Filmes.

No elenco, Caio Blat (Riobaldo) e Luísa Arraes (Diadorim), protagonizam o universo que vai além da violência dos jagunços do Sertão.



Além deles, Rodrigo Lombardi, Luis Miranda e Eduardo Sterblitch, são outros nomes que compõem o elenco, que tem produção assinada por Manoel Rangel, Efisto Betti e Heitor Dhalia.



Serviço

28ª Cine-PE 2024

Quando: de 6 a 11 de junho

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Abertura com sessão gratuita do filme de Guel Arraes, "Grande Sertão"







