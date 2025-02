A- A+

EUA Grandes nomes da cultura dos EUA renunciam a cargos no Kennedy Center após Trump assumir instituição Presidente americano se nomeou para liderar conselho de diretores do centro, trocando toda a diretoria indicada por Joe Biden

A tomada do John F. Kennedy Center for the Performing Arts em Washington por Donald Trump gerou uma reação negativa na comunidade artística, com vários profissionais do setor renunciando aos seus cargos na instituição.

Trump se nomeou presidente do conselho de diretores do Kennedy Center na quarta-feira (12), poucos dias depois de tirar da diretoria os nomeados pelo ex-presidente democrata Joe Biden.

A nova diretoria, composta por integrantes leais a Trump, demitiu Deborah F. Rutter, presidente de longa data do conselho do Kennedy Center.

A diretoria nomeou ainda Richard Grenell, que foi embaixador dos EUA na Alemanha durante o primeiro governo Trump, como presidente interino da instituição.

A nova liderança agiu rapidamente para remodelar as altas esferas do Kennedy Center. Além de Rutter, vários outros membros antigos da equipe foram demitidos na quarta-feira (12), incluindo altos funcionários responsáveis pelas relações públicas e governança.

Entre os artistas que decidiram deixar o Kennedy Center após as ações de Donald Trump estão:

Renée Fleming

A renomada soprano disse na quarta-feira que deixaria seu posto como conselheira artística do Kennedy Center. Em um comunicado, ela não mencionou Trump, mas elogiou David M. Rubenstein, o presidente destituído do centro, e Rutter, e afirmou que “por respeito, acho correto me afastar também.”

“Valorizo muito o apoio bipartidário a esta instituição como um farol da melhor América”, acrescentou. “Espero que o Kennedy Center continue a prosperar e a servir o público apaixonado e diversificado em nossa capital e em todo o país.”

Uma apresentação de Fleming ainda está programada para maio no Kennedy Center, celebrando compositores americanos, incluindo Samuel Barber, Leonard Bernstein e Margaret Bonds. O concerto será apresentado pela Washington National Opera.

Ben Folds

O cantor e compositor disse que renunciaria ao seu cargo de conselheiro da National Symphony Orchestra, que é supervisionada pelo Kennedy Center.

"Dado os acontecimentos no Kennedy Center, a partir de hoje estou renunciando ao cargo de conselheiro artístico da NSO", escreveu Folds no Instagram. "Acima de tudo, sentirei falta dos músicos da nossa orquestra sinfônica nacional — simplesmente os melhores!"

Shonda Rhimes

A famosa produtora e roteirista de séries de TV renunciou ao cargo de tesoureira da diretoria do Kennedy Center na quarta-feira, disse um porta-voz de Rhimes.

Na noite de quarta-feira, ela postou uma citação de John F. Kennedy no Instagram: "Se a arte deve nutrir as raízes de nossa cultura, a sociedade deve libertar o artista para seguir sua visão, onde quer que ela o leve."

