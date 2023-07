Gratuita, programação da 20ª Semana Hermilo Borba começa nesta terça-feira (4); confira

A- A+

Espetáculos teatrais, palestras e debates integram as atividades da 20ª Semana Hermilo, com início nesta terça-feira (4) e programação gratuita que segue até o p'roximo domingo, 9 de julho.



Realizado pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o projeto explora temáticas que referencia um dos nomes de peso do teatro fincado na cultura popular nordestina, o crítico, ensaísta, professor e autor Hermilo Borba Filho (1917-1976).

Programação

Até domingo, pelo menos seis espetáculos - de produções locais - serão apresentados no palco do Hermilo Borba, localizado no Bairro do Recife.



Para adultos e também para o público infantil, há montagens produzidas por alunos da Univbersidade Federal de Pernambuco (UFPE), inclusive com espetáculos ganhadores de editais: "O Solo do Outro" e "O Aprendiz em Cena".

Ainda na programação haverá apresentação de dança e de outras linguagens artísticas, a exemplo do Caboclinho Sete Flexas do Recife. Debates e palestra para discutir a literatura de Hermilo também integram a agenda.

Gratuita, a Semana Hermilo tem ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes de casa apresentação.



Serviço

20ª Semana Hermilo



Quando: de 4 a 9 de julho

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho



PROGRAMAÇÃO

Dia 4 (terça-feira)

19h - Palestra: Intermidialidade na obra de Hermilo Borba Filho

(Eron Villar - Mestre em Estudos Literários pela UFPE)

20h - Espetáculo “Ao Paraíso” (ErreGê Produções)

Dia 5 (quarta-feira)

19h - Palestra: Espaço Cênicas: Mais de uma década de formação

(Antônio Rodrigues, diretor do Espaço Cênicas)

20h - Espetáculo “O Auto da Barca do Inferno” (Cênicas Cia de Repertório)

Dia 6 (quinta-feira)

20h - Espetáculo “Arranca” (Canela Vermelha)

Dia 7 (sexta-feira)

16h/19h - Espetáculo “Quatro Luas” (O Bando Coletivo)

Dia 8 (sábado)

19h - Palestra: Por um teatro de pretos e de pretas: Um olhar decolonial

(Samuel Santos, diretor do grupo O Poste)

20h - Espetáculo “Ombela (O Poste Soluções Luminosas)

Dia 9 (domingo)

19h - Espetáculo “Navalha na Carne” (Grupo Na Pele - UFPE)

20h - Apresentação do Caboclinho Sete Flexas do Recife

Veja também

Cinema Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (06/06 até 12/07)