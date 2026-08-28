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Música Gravação inédita dos Beatles de 1965 é divulgada Lançamento precede a chegada da nova edição especial expandida de Rubber Soul, marcada para 2 de outubro

Uma gravação inédita dos Beatles foi disponibilizada nas plataformas digitais na quarta-feira, 26, pelos canais oficiais da banda britânica.

Intitulado Day Tripper (Songwriting Work Tape), o registro mostra John Lennon e Paul McCartney trabalhando juntos, durante as sessões do álbum Rubber Soul (1965), em uma versão embrionária do hit Day Tripper, ainda sem o famoso riff de guitarra que tornaria a faixa um single de sucesso naquele ano.

RUBBER SOUL - SPECIAL EDITION



Out 2nd October 2026. Pre-order here: https://t.co/l6kXFNEhVi pic.twitter.com/Fid1fDG3sL — The Beatles (@thebeatles) July 29, 2026

"Inicialmente baseada em uma antiga canção folclórica que John havia composto no mês anterior, a gravação registra a dupla desenvolvendo a música em conjunto, evidenciando a diversão que sentiam ao compor em parceria. É possível ouvir John e Paul rindo enquanto trabalham na canção, com John fazendo referência, mais tarde, ao alto nível de qualidade sonora captado na gravação", diz o comunicado oficial.

O lançamento precede a chegada da nova edição especial expandida de Rubber Soul, marcada para 2 de outubro. Além de Day Tripper (Songwriting Work Tape), o novo box de luxo do emblemático LP terá novas mixagens assinadas pelo produtor Giles Martin, filho de George Martin.

Além disso, o grupo de Liverpool também será tema de uma série de quatro filmes dirigidos por Sam Mendes, com lançamento previsto para abril de 2028.

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