Gravações de "Dona Beija", remake de novela da Manchete, são iniciadas no Rio de Janeiro Com Grazi Massafera no papel de protagonista, obra será lançada no HBO Max

“Dona Beja”, remake do sucesso da extinta Manchete nos anos 1980, teve as suas gravações iniciadas. Com Grazi Massafera no papel que originalmente pertenceu a Maitê Proença, a nova versão da novela está sendo filmada no Rio de Janeiro e vai ao ar pela plataforma de streaming HBO Max.

A trama é inspirada em dois livros sobre Ana Jacinta de São José, personagem histórica que viveu no século 19 e foi influente na região de Araxá, em Minas Gerais. Diante das mudanças de comportamento da sociedade durante as últimas décadas, a nova adaptação promete trazer um olhar diferente para essa história.



Produzida pela Floresta, assinada pelos autores Daniel Berlinsky e António Barreira, a releitura terá 40 capítulos. No elenco, também estão nomes como David Jr, André Luiz Miranda, Bianca Bin, Othon Bastos, Elizabeth Savalla, Werner Schunneman, Roberto Bomtempo, Deborah Evelyn, Bukassa Kabengele, Indira Nascimento, Tuca Andrada, Isabela Garcia, Otávio Müller, Erika Januza, Thalma de Freitas e Elisa Lucinda.

