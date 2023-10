Gravatá anuncia sua programação de Natal em 2023; confira as atrações

A- A+

A cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, é um dos principais destinos turísticos do Estado no final de ano. Confirmando essa tradição, o município divulgou nesta quinta-feira (26) detalhes da sua programação de Natal neste ano.

Com a expectativa de atrair 250 mil pessoas e movimentar cerca de R$150 milhões, o Natal de Gravatá 2023 - A Caminho do Amor terá um considerável incremento de dias. Em vez de dois finais de semana, como ocorreu no ano passado, a festividade vai tomar conta da cidade ao longo de 30 dias.

A programação natalina da “Suíça brasileira” será realizada de 25 de novembro a 25 de dezembro, em quatro polos com programação cultural e 15 de decoração. Espetáculo de balé aéreo, apresentações de música, dança e teatro, desfile e decoração cheia de luzes fazem parte da lista de atrações previstas.



“O diferencial do Natal de Gravatá é o conteúdo, a mensagem que todo ano é passado para as pessoas. Celebrar o Natal todo ano não deve ser uma mesmice. É preciso experimentar o novo”, afirmou o prefeito Joselito Gomes, durante coletiva de imprensa realizada no Recife.

Um dos destaques da programação é o espetáculo “Sob a Luz da Lua”, que ocorre entre os dias 21 e 25 de dezembro. A apresentação conta com um elenco de 110 pessoas, entre bailarinos e atores. A trama acompanha Inácio, um menino de origem humilde que tem uma grande vivência com os livros e com a lua.

Para escolher quem interpretará o protagonista da peça de balé aéreo, a Prefeitura de Gravatá deve lançar, na próxima semana, uma seleção voltada para gravataenses entre 12 e 20 anos de idade. A valorização dos artistas locais, aliás, é um dos focos de toda a programação natalina municipal, mobilizando 500 profissionais da cidade, entre atores, dançarinos, músicos, produtores e técnicos.

“Mais de 95% dos profissionais que trabalham no nosso Natal são gravataenses, o que nos orgulha muito, porque podemos dizer que a nossa cidade tem força de trabalho para realizar um evento dessa magnitude”, celebrou o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima.

A abertura da celebração natalina ficará por conta de uma edição especial do projeto Tardes no Polo, que movimenta o Polo Moveleiro sempre no último sábado de cada mês. No dia 25 de novembro, às 17h, o espaço vai receber apresentações em três palcos, opções de gastronomia, moda, artesanato e decoração, uma parada natalina e o clima de Natal presente na decoração.



Diferentes pontos do município agrestinado receberão as atividades previstas. Em frente à Prefeitura Municipal, o palco "É Natal" servirá para as apresentações de corais. Já o Pátio de Evento deve abrigar uma arena para as sessões do balé áereo. També será montada a Vila Natalina da Assistência Social, que vai ofertar alguns serviços municipais, como a Kombiteca e a Cozinha Comunitária, além de sediar a Casa do Papai Noel.

