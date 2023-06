A- A+

São João Gravatá lança programação de São João com cinco polos de festa Tarcísio do Acordeon, Irah Caldeira, Anzo Azul e Raphaela Santos estão entre as atrações

A Prefeitura de Gravatá divulgou, nesta sexta-feira (2), a programação de São João da cidade, localizada no Agreste de Pernambuco. A festa, que começou próximo dia 10, conta com cinco polos juninos. O tema do ano é "Arraiá da Felicidade", e o encerramento é no dia 2 de julho.

A grade de atrações artísticas e musicais está diversificada, com atrações locais, regionais e nacionais, que irão se apresentar no Mercado Cultural, Polo da Sanfona, São João da Gente nos distritos da zona rural e nos bairros e no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar.

Confira a programação do São João de Gravatá 2023 – o Arraiá da Felicidade:

Polo Pátio de Eventos:

16/06 - sexta:

Renato Souza

Dany Myller

Lipe Lucena

Tarcísio do Acordeon

17/06 - sábado:

João Lucas e Pedrinho

Iguinho e Lulinha

Geraldinho Lins

Mari Fernandez

22/06 - quinta:

Raphaela Santos

Toca do Vale

Walkyria Santos

23/06 - sexta:

Danillo Henrique

Eric Land

Berg Rabelo (ex-Calcinha Preta)

Irah Caldeira

24/06 - sábado:

Gustavo Mioto

Cydia Lima

Myllena Dantos

Anjo Azul

Polo da Sanfona - São João no Sítio:

Pavilhão coberto, montado da Avenida Joaquim Didier, principal corredor de acesso ao Pátio de Eventos, contará com a cidade cenográfica (São João no Sítio), praça de alimentação e, na programação musical, o autêntico forró pé-de-serra, além de apresentações culturais com bacamarte, banda de pífanos, e os personagens Mateus e Catirina e os três matutos.

16/06 - sexta: 17h

Banda de Pífano

Bacamarte

Banda Expresso é Show

Tio do Acordeon

Cristina Amaral

17/06 - sábado: 12h

Banda de Pífano

Os três matutos

São João dos Idosos: Forró do Desassossego

Ricardo Alegria

Fabiana Pimentinha

18/06 - domingo: 12h

Banda de Pífano

Bacamarte

Passeio motociclístico ROCAM - PMPE: Banda Xique e Xote

Rei do Cangaço

Andrea Santos e Banda

22/06 - quinta: 17h

Banda de Pífano

Mateus e Catirina

Arrocha o Nó

Don Tronxo

23/06 - sexta: 17h

Banda de Pífano

Os três matutos

Joãozinho do Acordeon

Gercino Vanerão

Victor Moury

24/06 - sábado: 17h

Banda de Pífano

Mateus e Catirina

Marcos de Lima

Faby Mel

Israel Filho

Polo Mercado Cultural:

Consolidado como parada obrigatória, o Mercado Cultural de Gravatá recebe moradores, turistas e visitantes durante o ano inteiro. Com mais de 40 boxes, entre eles os de comidas regionais, o espaço dispõe de palco, onde as apresentações culturais acontecem aos finais de semana.

10/06 - sábado:

10h - Trio pé de serra Lucas do Acordeon

13h - Edu Lira

15h30 - Crentinho

11/06 - domingo:

10h - Trio pé de serra Talismã

13h - Bruno Lima

15h30 - Faby Mel

17/06 - sábado:

10h - Trio pé de serra Raízes da terra

13h - Breno Lima

15h30 - Tavinho

18/06 - domingo:

10h - Lelêka Costa

13h - Trio pé de serra Danado de Bom

15h30 - João Lucas e Pedrinho

23/06 - sexta:

10h - Bell do Forró

13h - Toni Melo

15h30 - Banda Arrocha o Nó

Dia 24/06:

10h - Trio pé de serra flor do Jucá

13h - Léo do Acordeon

15h30 - Ivan Gadelha

Dia 25/06:

13h - Marcelo Costa

15h30 - Renato Sousa

Polo São João da Gente - Comunidades:

Tradicional São João nos bairros, com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de dança e forró pé-de-serra. As ruas recebem decoração com bandeiras e balões.

12/06 - segunda: Rua do Prado, Bairro Prado - 19h

Junina Traquejo

Junina Portal do Agreste

Lucas do Acordeon

14/06 - quarta: Rua Francisco Sobreiro, Alpes Suíço - 19h

Junina Rastapé

Junina Farrear

Edilson Silva

19/06 - segunda: Rua da Batatinha, Bairro Novo - 19h

Trio pé de serra - Talismã

Junina Traquejo

Junina Rastapé

20/06 - terça: Rua Estudante Luciana Félix, Salgadão - 19h

Trio Pé de serra - Raízes da Terra

Junina Portal do Agreste

Junina Farrear

21/06 - quarta: Rua Joaquim Souto, Área Verde - 19h

Trio pé de serra - Bell do Forró

Polo São João da Gente - Distritos:

Tradicional São João nos distritos da zona rural, com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de dança e forró pé de serra e shows musicais. As ruas recebem decoração com bandeiras e balões. A grade dos shows musicais será lançada na próxima semana.

10/06 - sábado: RUSSINHA

Junina Portal do Agreste

Junina Rastapé

25/06 - domingo: SÃO SEVERINO

Junina Farrear

28/06 - quarta: URUÇU-MIRIM

Junina Portal do Agreste

01/07 - sábado: MANDACARU

Junina Traquejo

02/07 - domingo: AVENCAS

Junina Traquejo

Polo Parque Janelas para o Rio - 15h

04, 11, 18 E 25/06

Apresentações culturais

Polo moveleiro

10, 17, 23 e 24/06

Trio pé de serra às 10h e 16h

Polo comércio

17, 23 e 24/06

Trio pé de serra às 09h

Polos extras

11/06 – Maior pão doce do mundo – Bairro Novo – 19h

17/06 – Arraial da 3ª Idade com a FAIPE no Polo Sanfona – 12h

18/06 – Passeio motociclístico da Rocam – 198 anos da PMPE – 11h

10/06 – Polo novo Gravatá – 19h

29/06 – São Pedro na Rua Sete – Festa do Mungunzá – 19h

