SERESTA EM GRAVATÁ Gravatá ganha ares seresteiros em edição do "Tardes no Polo" neste sábado (5) Com acesso gratuito, edição traz como tema "Dançando no Polo - Uma Tarde de Seresta e Muito Mais"

Gravatá, no Agreste pernambucano, será tomada por uma "Tarde de Seresta" neste sábado (5), dentro da programação da 16º edição do projeto "Tardes no Polo".



Com o tema "Dançando no Polo - Uma Tarde de Seresta e Muito Mais", o Polo Moveleiro da cidade recebe, a partir das 16h, o Desfile dos Seresteiros, além de apresentação musicais distribuídas em três palcos. O acesso para a festa é gratuito.





Gastronomia

Junto à música, a gastronomia é também um ponto alto das Tardes no Polo. Opções diversas de pratos prometem agradar a todos os paladares.



Moda, com o lançamento da coleção outono/inverno e novidades do setor, também integram a agenda do projeto, realizado pela Prefeitura do município, com apoio do Polo Moveleiro, do projeto Visite Gravatá e da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer.



SERVIÇO

"Tardes no Polo", em Gravatá - "Dançando no Polo - Uma Tarde de Seresta e Muito Mais"

Quando: Sábado, 5 de abril, das 16h às 21h

Onde: Polo Moveleiro - Rua Duarte Coelho, Prado, Gravatá

Acesso gratuito

Informações: @visitegravata

