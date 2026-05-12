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Cinema Gravatá recebe primeira etapa do projeto "OCA - Oficinas de Cinema de Animação", em maio Projeto inicia ciclo formativo no Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga, entre os dias 13 e 15/05

A primeira etapa formativa do projeto "OCA - Oficinas de Cinema de Animação" será realizada entre os dias 13 e 15 de maio, no Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga, em Gravatá, com uma turma de jovens do Agreste pernambucano previamente selecionada para participar de uma formação em audiovisual.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Gravatá e da ONG ODIP, de Gravatá, responsável pela mobilização local e pela seleção da turma participante desta primeira etapa das oficinas, que têm patrocínio master da Shell, realização do Ministério da Cultura, por meio do Edital Rouanet Jovem da Lei Rouanet.



As oficinas tem carga horária total de 15h, divididas em 3 dias.



Sobre o projeto

O ciclo formativo proposto prevê oficinas, mostras de filmes e aulas-espetáculo em cidades do Agreste de Pernambuco. Idealizado pelo animador, instrutor e Patrimônio Vivo de Pernambuco Lula Gonzaga, em parceria com a roteirista e educadora Silvana Delácio, coordenadora pedagógica do projeto, o Método OCA nasceu em Pernambuco na década de 1980 e utiliza técnicas acessíveis para aproximar crianças e jovens do cinema de animação artesanal.



Inspirado no pensamento de Paulo Freire, o método valoriza a troca de saberes, as histórias locais e as experiências de cada território. Com papel, lápis, celular e imaginação, os participantes aprendem que é possível criar cinema em qualquer comunidade, transformando espaços simples em verdadeiros estúdios de criação coletiva.







“A OCA nasceu para mostrar que o cinema também pertence às crianças e aos jovens das comunidades. Não é preciso equipamento caro para contar uma história. O cinema começa no olhar, na criatividade e na vontade de colocar o mundo em movimento”, afirma Lula Gonzaga, idealizador do Método OCA e Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Segundo a divulgação das oficinas, a etapa de Gravatá marca o início de uma programação que busca fortalecer a formação cultural, o pertencimento e a qualificação profissional de jovens, contribuindo para o desenvolvimento do audiovisual e da economia criativa no Agreste.

“Cada oficina é também um espaço de escuta. A animação permite que os jovens reconheçam suas memórias, seus territórios e suas identidades como matéria-prima para criar cinema”, destaca Silvana Delácio, coordenadora pedagógica do projeto.

SERVIÇO:

Projeto OCA – Oficinas de Cinema de Animação – Etapa Gravatá

Quando 13, 14 e 15 de maio, a partir das 13h (5 horas por dia)

Local: MUCA – Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga

Endereço: Rua Taciano Gomes de Melo, nº 3, Quadra G, Porta Florada – Gravatá/PE

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