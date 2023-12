A- A+

Famosos Gravata usada por André Luiz Frambach para se casar com Larissa Manoela é referência à princesa Atores se casaram em cerimônia reservada no último domingo, após enfrentarem falta de apoio de Silvana Taques e Gilberto Elias

O look usado pelo ator André Luiz Frambach na cerimônia de casamento com Larissa Manoela chamou a atenção da web por causa de um detalhe em específico: a gravata. Internautas viram no adereço cor-de-rosa — com referência ao casal protagonista do filme infantil “Enrolados” (2011), da Disney — um jeito do casal criticar os pais da também atriz.

Ao ter como base a história do próprio casal na relação com os pais da garota, os internautas apontaram que a gravata borboleta foi escolhida a dedo por André Luiz para a oficialização do relacionamento dos dois.

A animação da Disney tem como enredo a muito bem conhecida fábula de Rapunzel, uma princesa criada sob uma tutela totalmente restritiva, por parte da madrasta má, que a tranca em uma torre no meio da floresta. Já no início da fase adulta, a menina conhece José Bezerra, um ladrão. Os dois, então, se apaixonam, despertando a ira da bruxa.

Assim como na história da princesa, Larissa Manoela não teve apoio dos pais para namorar André Luiz. A mãe, Silvana Taques, inclusive, chegou a ser denunciada por chamar a família do ator, que é espírita kardecista, de “macumbeira”.

O nome dos pais dela, Silvana e Gilberto Elias, também ficou muito em evidência neste ano devido a administração do patrimônio da atriz.



Segundo o Linkedin, Gilberto foi representante comercial de uma empresa de alimentos e depois corretor de imóveis até 2010, justamente quando Larissa começou a fazer muito sucesso e eles abriram a Dalari. Esta empresa está no cerne dos problemas: Larissa descobriu que tinha apenas 2% das participações, quando os pais disseram que a divisão entre os três era igualitária.

Um ano de noivado

Há exatamente um ano, no dia 17 de dezembro de 2022, Larissa Manoela e André Luiz Frambach oficializaram o noivado, durante uma viagem por Fernando de Noronha. A decisão pelo casamento partiu dela.

"Todo esse relacionamento se deu por conta dela. Ela que falou: 'Eu quero ele'. E foi atrás. Ela que falou sobre dar um passo, apesar do trauma de outras histórias. Ela sabe o que ela quer e ela conquista. A gente estava no meio da loucura (de gravações de novela), e ela: 'Você não vai me pedir em namoro?'. A gente conseguiu viajar para Angra dos Reis e falei: 'Vai ser lá'. Ela nuca tinha visto o nascer do sol", contou ele, numa entrevista ao podcast VacaCast.

Quem também propôs que ambos morassem juntos foi Larissa Manoela. "Desde que a gente começou a namorar, a gente já falava de planos futuros. A Lari veio da viagem de férias da Itália com o assunto de irmos morar juntos, de dar um passo", contou André Luiz, na mesma ocasião.

