Grávida, Camila Campos agradece apoio de fãs após revelar câncer avançado; saiba quem é a cantora

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira (12), para agradecer a rede de apoio rapidamente criada por fãs na internet após ela revelar que foi diagnosticada com um câncer de mama em estágio avançado.

"Sua oração me fortalece nessa batalha", escreveu a artista, por meio dos Stories, no Instagram, em recado aos seguidores. A mineira, de 29 anos, está grávida de sete meses do jogador Léo Zagueiro, que atuava pelo Cruzeiro, e precisou ser internada.