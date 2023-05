Grávida de Neymar, Bruna Biancardi faz série de exames

A- A+

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou com os seus quase 5 mil seguidores em uma rede social que fez uma série de exames, na manhã desta terça-feira (02). Ela está grávida de Neymar. Os dois anunciaram a gravidez no dia 18 de abril.

Neymar e Bruna reataram o namoro no início deste ano, depois de passarem o réveillon coladinhos em Paris. Eles estavam separados havia seis meses.

Neymar e Bruna, na verdade, nunca se afastaram de fato, mesmo quando o jogador estava levando uma vida de solteiro. No fim do ano passado, por exemplo, ele viveu um affair com Jéssica Turini. O romance, que parecia estar ficando sério, já que até para a Copa do Catar a modelo foi, acabou sendo interrompido pela reaproximação do jogador com Bruna, que passou uma temporada de um mês hospedada na mansão do jogador na França.

O casal tinha uma torcida grande de Carol Dantas, mãe do filho do jogador, e também de Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos “parças” de Neymar. As duas são muito amigas de Bruna e incentivaram ela a reatar o namoro com o craque.

No final de janeiro, quando voltou ao Brasil, confirmou a reconciliação com Neymar e atualizou seu status de relacionamento: "Namorando". A declaração foi dada em um evento, para o youtuber Matheus Mazzafera. De Paris, na mesma época, Neymar interrompeu uma live feita em uma partida online de jogo para falar com a amada. “Estava respondendo o meu bombom”, disse ele, revelando o apelido carinhoso para a namorada.

Em abril, na semana anterior ao anúncio da gravidez de Bruna, eles voltaram a usar alianças de compromissos. Os dois surgiram nas redes sociais usando uma joia de brilhantes na mão esquerda.

É menina?

O anúncio da gravidez de Bruna movimentou as redes com especulações a respeito do sexo do bebê. Alguns internautas resgataram imagens da festa da influenciadora, alguns dias antes, evento apontado como indício de que seria uma menina.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, organizou uma festa para a cunhada na mansão do irmão de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A cor da decoração? Rosa, a mesma usada em "chás revelação" para anunciar que os bebês são do sexo feminino.

"A festa surpresa de aniversário que a Rafaella Santos fez para ela era o chá revelação... Era muito rosa, e a Bruna começou de branco e depois trocou a roupa para rosa! Já anotem aí que vem uma menina", comentou uma internauta. Em seguida, outras pessoas deram forças a ela, dizendo que aquilo "fazia sentido". "Juro que também senti essa 'vibe' quando vi a mesa do bolo", respondeu uma.

O casal ainda não anunciou oficialmente o sexo do bebê.

