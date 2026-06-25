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Artista Grávida de oito meses, Lauana Prado cancela show no interior de São Paulo por 'medida preventiva' Apresentação da sertaneja aconteceria nesta quinta-feira (25) na feira agropecuária de Santa Fé do Sul

Lauana Prado cancelou o show que realizaria nesta quinta-feira (25), na Feira Industrial, Comercial, Cultural e Agropecuária, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. A informação foi compartilhada por meio de uma nota divulgada nas redes sociais da sertaneja. A decisão, de acordo com sua assessoria de imprensa, foi tomada como uma medida preventiva para garantir os cuidados necessários nesta fase final da gestação de seu primeiro filho, Dom. A cantora está no oitavo mês de gravidez.

“Este seria o último compromisso da artista antes de uma pausa de licença-maternidade. Por isso, a decisão foi tomada com todo o cuidado e responsabilidade necessários neste momento”, diz a nota divulgada no perfil da cantora e do evento.

No comunicado, Lauana agradeceu as mensagens de carinho e a preocupação dos fãs: “Em breve, ela estará de volta aos palcos para viver novos encontros e seguir fazendo o que mais ama: cantar para vocês”.

A assessoria de imprensa da cantora afirma que a cantora está bem e que segue sendo acompanhada por profissionais de saúde.

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