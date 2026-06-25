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Grávida de oito meses, Lauana Prado cancela show no interior de São Paulo por 'medida preventiva'

Apresentação da sertaneja aconteceria nesta quinta-feira (25) na feira agropecuária de Santa Fé do Sul

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Grávida de oito meses, Lauana Prado cancela show no interior de São Paulo por 'medida preventiva'Grávida de oito meses, Lauana Prado cancela show no interior de São Paulo por 'medida preventiva' - Foto: Divulgação / TV Globo

Lauana Prado cancelou o show que realizaria nesta quinta-feira (25), na Feira Industrial, Comercial, Cultural e Agropecuária, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. A informação foi compartilhada por meio de uma nota divulgada nas redes sociais da sertaneja. A decisão, de acordo com sua assessoria de imprensa, foi tomada como uma medida preventiva para garantir os cuidados necessários nesta fase final da gestação de seu primeiro filho, Dom. A cantora está no oitavo mês de gravidez.

“Este seria o último compromisso da artista antes de uma pausa de licença-maternidade. Por isso, a decisão foi tomada com todo o cuidado e responsabilidade necessários neste momento”, diz a nota divulgada no perfil da cantora e do evento.

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No comunicado, Lauana agradeceu as mensagens de carinho e a preocupação dos fãs: “Em breve, ela estará de volta aos palcos para viver novos encontros e seguir fazendo o que mais ama: cantar para vocês”.

A assessoria de imprensa da cantora afirma que a cantora está bem e que segue sendo acompanhada por profissionais de saúde.

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