POLÊMICA Grávida, garota de programa que disse ter dormido com Neymar compartilha resultado de exame de DNA Jovem já chegou a sugerir nas redes sociais que o jogador do Santos é o pai da filha que está esperando

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, se envolveu em uma polêmica em março deste ano, quando disse ter se envolvido com Neymar. Tempos depois, a garota de programa revelou nas redes sociais, onde é muito ativa, que estava grávida, e chegou a sugerir o jogador do Santos é o pai. Nesta sexta-feira (10), ela publicou um vídeo mostrando o resultado de um suposto exame de DNA.

— Claro que eu estou nervosa. Quem não estaria nervosa? — disse Any, segurando o celular com o suposto resultado. — É um exame bem tranquilo. Se você nunca fez, eu acho que vocês nunca fizeram, né? É raro... talvez não seja tão raro mas as pessoas não costumam expor.

O vídeo segue e a jovem explica que precisou tirar sangue para fazer o exame.

— O que é isso? Gente, é um monte de "CH2AATG". Tem mais de 100 páginas aqui, estou ficando nervosa — disse, depois de mostrar a tela do celular. — Achei a parte que eu entendo, que está bem clara, porque esse negócio de exame de sangue a gente não entende, né? Conclusão do teste: conclui-se que... Conclui-se que eu não preciso fazer nenhum exame cardíaco esse ano, porque o meu coração, depois dessa, está maravilhoso.

