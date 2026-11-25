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FAMOSOS Grávida pela 7ª vez, Leticia Cazarré fala discorre sobre maternidade em suas redes sociais O texto é acompanhado de uma imagem revelando a evolução do tamanho de sua barriga durante a gestação.

Letícia Cazarré foi às suas redes sociais nesta terça-feira (24), para discorrer sobre maternidade e como é um privilégio ter filhos. A legenda é acompanhada de uma imagem revelando a evolução do tamanho de sua barriga durante a gestação. “O dom da fertilidade é, provavelmente, o mais subestimado do nosso tempo”, inicia Letícia que carrega seu sétimo filho com o ator Juliano Cazarré.

Para Letícia, gerar uma vida é um poder. “É a coisa mais espantosa, mais maravilhosa e mais generosa que Deus poderia nos legar. E, no entanto, quantos e quantas de nós simplesmente não vemos isso? Quantos de nós acordamos todos os dias com as nossas urgências, os nossos desejos, as nossas vontades e dizemos um bom e redondo ‘não’? Não queremos gerar mais uma vida. Não queremos ter mais filhos. Não queremos nos ocupar de outros que não sejamos nós mesmos. Simplesmente não”, reflete.

Na postagem ela agradece ainda o ‘’dom da vida” e fala sobre a possibilidade de mais filhos.

“Ah! Como diria o poeta, ‘mas você não sabe quanto valem, quanto valem cinco minutos da vida!’. Todos os dias, Senhor, eu te agradecerei por ter me dado o DOM da Vida. A minha e a de outras pessoas: meus lindos e amados filhos, que são todos Seus filhos. Vocês me perguntam se teremos mais… e eu sempre me pego refletindo sobre isso… não sobre o “número” de filhos, sobre quanto custa criá-los (financeira, física e emocionalmente), mas sobre esse grande e sagrado mistério que se chama fertilidade”, relata.

“No dia em que finalmente a idade, a saúde ou outro motivo natural qualquer me privar desse dom, nesse dia, eu certamente vou me recolher em um canto do mundo e chorar. Lágrimas de gratidão, por tantos amores gerados. Lágrimas de despedida, pelo dom que já não me pertence mais. Mas enquanto esse dia não chega, eu me vejo no espelho, com essa barriga que só cresce e me torno aquilo mesmo que um dia meus pais sonharam pra mim quando me deram a vida e o nome: Laetitia! Alegria”, conclui.

Leticia Cazarré é mãe de Vicente, de 16 anos; Inácio, de 14; Gaspar, de sete; Maria Madalena, de cinco; Maria Guilhermina, de quatro; e Estevão, de dois anos.

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