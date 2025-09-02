A- A+

CINEMA "Gravidade", filme do pernambucano Leo Tabosa, terá premiére mundial no 35° Cine Ceará Título está entre os seus selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem

“Gravidade”, filme do diretor pernambucano Leo Tabosa, terá premiére mundial no 35° Cine Ceará. O festival ocorre de 20 a 26 de setembro, em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz.

O primeiro longa do cineasta é um dos seis títulos inéditos no Brasil selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem. No elenco, estão Hermila Guedes, Marcélia Cartaxo, Clarisse Abujamra e Danny Barbosa.

A obra aborda um drama familiar ambientado às vésperas do fim do mundo. Durante uma tempestade solar que ameaça colapsar a gravidade da Terra, quatro mulheres confrontam mistérios enterrados numa mansão.

Premiado em vários festivais ao redor do mundo, Leo Tabosa é conhecido por trabalhos como os curtas-metragens “Cavalo Marinho” (2024), “Dinho” (2023), “Marie” (2019), “Nova Iorque” (2018), “Baunilha” (2017) e “Tubarão” (2013).



*Com informações da assessoria de imprensa.

