CINEMA

"Gravidade", filme do pernambucano Leo Tabosa, terá premiére mundial no 35° Cine Ceará

Título está entre os seus selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem

Hermila Guedes é uma das protagonistas de "Gravidade"Hermila Guedes é uma das protagonistas de "Gravidade" - Foto: Divulgação

“Gravidade”, filme do diretor pernambucano Leo Tabosa, terá premiére mundial no 35° Cine Ceará. O festival ocorre de 20 a 26 de setembro, em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz. 

O primeiro longa do cineasta é um dos seis títulos inéditos no Brasil selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem. No elenco, estão Hermila Guedes, Marcélia Cartaxo, Clarisse Abujamra e Danny Barbosa. 

A obra aborda um drama familiar ambientado às vésperas do fim do mundo. Durante uma tempestade solar que ameaça colapsar a gravidade da Terra, quatro mulheres confrontam mistérios enterrados numa mansão.

Premiado em vários festivais ao redor do mundo, Leo Tabosa é conhecido por trabalhos como os curtas-metragens “Cavalo Marinho” (2024), “Dinho” (2023), “Marie” (2019), “Nova Iorque” (2018), “Baunilha” (2017) e “Tubarão” (2013).

*Com informações da assessoria de imprensa.

