Grazi Massafera assina com HBO Max e estrelará remake de "Dona Beja"

A atriz Grazi Massafera, que deixou recentemente a TV Globo, acaba de assinar contrato com a HBO Max. O canal de streaming informou ao jornalista Hugo Gloss a nova contratada da casa e revelou que ela estrelará o remake de “Dona Beja”, novela de sucesso da TV Manchete no fim dos anos 1980.

“Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial”, disse Grazi. "Eu e a HBO já estávamos nos paquerando de longe, desde que começou a se falar da possibilidade de 'Dona Beja' existir, conversamos muito e agora finalmente assumimos esse namoro, rs. Vai ser lindo."



A atriz já havia postado, nos stories do seu perfil no Instagram, uma foto que parece ser nos bastidores da gravação da produção da HBO, com a indagação: "Suspeitas?"

No remake, Grazi viverá a personagem Ana Jacinta, que perde sua virgindade em decorrência de um sequestro. A mulher acaba rechaçada pela sociedade do século XIX, mas, a partir daí, decide se tornar a maior cortesã da região mineira, atingindo grande influência na região. A trama seguirá uma jornada moderna de empoderamento, onde Dona Beja expõe a hipocrisia da sociedade patriarcal e coloca os homens a seus pés.



A produção deverá estrear no próximo ano.



