Grazi Massafera cobre Paolla Oliveira de elogios: "Ela é estimulante, brilhou neste carnaval"

Com uma rotina intensa de gravações, Grazi Massafera conseguiu aproveitar um pouco de carnaval no desfile das campeãs, no Sambódromo do Rio de Janeiro, e ver Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, cruzar a avenida com uma das fantasias mais aclamadas da festa. A onça da escola terceira colocada do Grupo Especial foi uma inspiraração para a atriz, que se prepara para viver Dona Beja, clássico personagem da literatura e da história da TV Manchete, em releitura da HBO Max, ainda sem data de estreia.

— Paolla é estimulante, brilhou neste carnaval — disse Grazi, em conversa com O Globo, antes de começar um dia intenso de filmagens. — Você vê que tem todo um propósito, um contexto, a forma como ela se coloca, é estimulante.

Paolla de Oliveira - Divulgação /Felipe Braga

Grazi esteve num dos camarotes da Sapucaí no sábado de folga e compartilhou com seus 26 milhões de seguidores alguns cliques. Na legenda, escreveu: "No intervalo das gravações, ela faz o Carnaval dela".

