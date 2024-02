A- A+

famosos Grazi Massafera espalha colchonetes na sala de casa para receber família; veja mansão da atriz Artista mora em imóvel com sala totalmente envidraçada e piscina em meio a área verde, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Desde o último fim de semana, a sala de estar da mansão de Grazi Massafera, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, está ocupada com uma dezenas de colchonetes. A atriz está recebendo familiares do Paraná — todos aproveitaram o carnaval e foram assistir juntos aos desfiles das escolas de samba. Imagens da casa atriz sitiada pelos tais colchões chamaram atenção de internautas. E, desde então, uma pergunta paira no ar: afinal, como é o lugar em que Grazi mora?

A atriz nunca abriu a casa publicamente, mas mostra alguns cômodos, vez ou outra, por meio de posts nas redes sociais. A sala espaçosa é toda envidraçada, e a área aberta conta com uma piscina e área verde. A seguir, veja imagens da mansão de Grazi Massafera.

"De última hora, minha família resolveu vir para minha casa, neste carnaval. Eu amo! Fico bem longe deles o ano quase todo. A gente se visita, e para a Sofia é uma delícia, porque minha família é gigante", contou Grazi, referindo-se à filha de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. "É irmão, prima, tio... Agora tem até um bebezinho", complementou ela, citando o tamanho superlativo da família.

Veja também

celebridades Após polêmica, humorista se desculpa e diz que não quis chamar Paolla Oliveira de obesa