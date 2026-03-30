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FAMOSOS Grazi Massafera vence Melhor Atriz e exalta Sophie Charlotte e Murilo Benício Premiada no Melhores do Ano, artista se emociona ao relembrar trajetória e destaca parcerias na novela "Três Graças"

A atriz Grazi Massafera recebeu o prêmio de Melhor Atriz de Novela no Melhores do Ano, da TV Globo, exibido no último domingo (29) e apresentado por Luciano Huck. A conquista veio por sua atuação como Arminda na novela ''Três Graças''.

Também concorreram ao prêmio, Débora Bloch, Taís Araújo, Bella Campos e Duda Santos. Em discurso emocionado, Grazi relembrou sua trajetória desde a infância no interior e destacou o papel das novelas em sua formação pessoal.

''Não fui eu que escolhi a profissão, foi ela que me escolheu todos os dias'', afirmou, ao mencionar as dificuldades vividas na juventude e a importância da televisão em sua vida.

No discurso, Grazi também faz menção ao ator Murilo Benício, que vive o vilão Ferette na trama de Aguinaldo Silva.

''Se fosse pra eu escolher um parceiro pra eu ter durante toda a minha trajetória de atriz pro resto da minha vida, eu escolheria você'', declarou.

A atriz também celebrou a parceria com a protagonista da trama, Sophie Charlotte, a quem fez questão de homenagear. Segundo Grazi, o desempenho da colega foi essencial para a construção de sua personagem.

''Sem essa força da natureza que ela é, essa mulher incrível, não existe antagonista. Se pudesse, dividiria esse prêmio com ela'', comentou.

Ao final, Grazi reforçou a gratidão pelo reconhecimento do público e pela oportunidade de interpretar Arminda, papel que marcou mais um momento importante em sua trajetória na teledramaturgia brasileira.

Confira o discurso completo:

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