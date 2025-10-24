A- A+

NOVELA DAS 9 Grazi torce para Arminda jogar alguém da escada em 'Três Graças': 'Icônico' Atriz brinca ao dizer que malha para subir e descer as escadas do cenário da mansão; Aguinaldo Silva já deu pistas de que crime pode acontecer

Na primeira cena de Grazi Massafera como a vilã Arminda, da novela "Três Graças", lá estava ela: a escada. Ícone da cenografia das novelas de Aguinaldo Silva, a escada na mansão da falsificadora de remédios está trazendo expectativas para a atriz.

"Só queria que ela empurasse alguém da escada. Seria icônico. Todas as vilãs do Aguinaldo empurraram alguém da escada. Foi a primeira coisa que o Luiz [Luiz Henrique Rios, diretor artístico da novela], disse: 'Vem ver a escada da Arminda'. E eu desço o dia inteiro, minhas pernas... Eu malho para isso! (risos). Gravando, subo e desço essa escada o dia inteiro", disse Grazi, em conversa com o jornal O Globo.

Grazi já tem até um personagem que gostaria que rolasse de cima abaixo, mas prefere guardar segredo.

"Não quero dar spoiler".

Aguinaldo já usou o recurso em pelo menos duas novelas. A mais lembrada costuma ser a de "Senhora do Destino", de 2004, em que a memorável vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) matou o marido, José Carlos (Tarcísio Meira), empurrando-o escada abaixo. Djenane (Elizângela) também morreu numa queda semelhante, numa briga acidental com a megera.

Em 2012, na novela "Fina Estampa", Teresa Cristina (Christiane Torloni) tenta fazer com que a filha Patrícia, (Adriana Birolli), perca o filho ao empurrá-la escada abaixo.

O próprio Aguinaldo usou as redes sociais para lembrar outro momento da trama, em que Teresa empurra um mafioso e, ao matá-lo, agradece a Nazaré, para sugerir que Arminda pode vir a fazer algo semelhante.

"Na casa de Arminda, em Três Graças, também tem uma escada...", escreveu na legenda de um vídeo de "Fina estampa".

Arminda x Nazaré

Em entrevista ao jornal O Globo, Aguinaldo Silva falou sobre as duas vilãs: a atual e a de 2004, que não sai da mente dos brasileiros e das redes sociais, com os inúmeros memes.

"Arminda é uma Nazaré, vamos dizer assim, mais sofisticada. Nazaré, por trás de todos aqueles cabelos louros, era uma mulher do povo. Arminda não, ela acha que tem direitos que foram dados por uma questão de classe", contou.

Veja também